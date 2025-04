Nerwica eklezjogenna

Nerwica eklezjogenna to zaburzenia dotykające zwłaszcza osoby religijne. Najczęściej obejmują one sferę seksualną danej osoby. Nerwica eklezjogenna wywołuje głębokie i destrukcyjne poczucie winy tam, gdzie nie powinno go być – na przykład w sferze cielesnej bliskości. Jakie są przyczyny tej choroby? Czy nerwica eklezjogenna jest wyleczalna?