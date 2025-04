Spis treści:

Symptomy nerwicy lękowej mogą dotyczyć zarówno sfery psychicznej, poznawczej jak i fizycznej (tzw. objawy somatyczne). Dominującym objawem jest uciążliwe uczucie lęku lub niepokoju, zwykle nieuzasadnione. Oprócz tego, u osób cierpiących na nerwicę lękową mogą pojawić się:

napady paniki bez wyraźnej przyczyny,

fobia,

apatia, rezygnacja, brak motywacji,

zaburzenia pamięci i problemy z koncentracją,

uderzenia gorąca,

przyspieszony puls i kołatanie serca,

różnego rodzaju dolegliwości bólowe (np. głowy, brzucha, pleców, serca),

zaburzenia seksualne (np. zaburzenia erekcji, brak ochoty na seks),

nudności i/lub wymioty,

problemy z zasypianiem, bezsenność.

Nerwica żołądka to popularne określenie na nieprzyjemne dolegliwości żołądkowe, powstające w stresujących sytuacjach. Objawy nerwicy żołądka trudno przegapić, bo potrafią mocno dać się we znaki i są dość charakterystyczne: dotyczą układu pokarmowego i pojawiają się na skutek narażenia na stres. Mogą to być:

Nerwica serca to odmiana nerwicy lękowej. Rozwija się na skutek narażenia na silny, długotrwały stres. Ze względu na to, że dotyka serca, objawy tej nerwicy przypominają dolegliwości kariologiczne niż nerwicowe. Objawem nerwicy serca mogą być m.in:

kołatanie serca,

bóle, kłucie lub ucisk w klatce piersiowej,

duszności,

uczucie zdekoncentrowania,

zawroty głowy, uczucie osłabienia,

uderzenia gorąca, nagłe zarumienienie się skóry.

Objawy nerwicy serca można pomylić z innymi kłopotami z sercem (np. z zawałem).

Nerwica natręctw może objawiać się na różne sposoby, np.poprzez kompulsywne mycie rąk, pedantyczne sprzątanie, sprawdzanie kilka razy, czy drzwi zostały zamknięte i wiele innych czynności. Łączy je jedno: przymus wykonywania danej czynności. Osoby cierpiące na nerwicę natręctw czują nieodpartą potrzebę zrobienia czegoś, wiedząc, że jest to irracjonalne, ale strach przed niewykonaniem tego jest jeszcze większy.

Nerwica natręctw może mieć różne natężenie. Jeśli dotyczy drobnych rzeczy i nie wpływa na codzienne życie, bywa wręcz traktowana jako niegroźne "dziwactwo", a sam chory nie wie nawet, że cierpi na ten rodzaj nerwicy. Zdarzają się jednak też takie przypadki, gdy choroba uniemożliwia normalne funkcjonowanie i codzienne życie. Wtedy wymaga psychoterapii.

Mówi się o niej, że to jedna z najbardziej podstępnych nerwic, bo wywołuje głównie objawy somatyczne (fizyczne). To dlatego osoby doświadczające nerwicy wegetatywnej zanim trafią do terapeuty, często przez lata bezskutecznie poszukują pomocy u specjalistów z kardiologii, gastroenterologii czy endokrynologów. Objawy nerwicy wegetatywnej bardzo łatwo bowiem pomylić z innymi dolegliwościami. Mogą to być na przykład:

Jak widać, spektrum objawów nerwicy wegetatywnej jest bardzo szerokie. Jeśli więc leczenie dolegliwości nie przynosi pożądanych rezultatów, warto rozważyć konsultację z psychoterapeutą.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 08.01.2020.

