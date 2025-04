Nerwica żołądka to zaburzenie, które dotyka głównie osoby żyjące w stresie. Jeśli żyjesz w ciągłym napięciu, masz niskie poczucie własnej wartości lub zbyt wiele obowiązków na głowie, możesz „doczekać się” nerwicy żołądka. Dolegliwości można złagodzić ziołami, lecz w leczeniu konieczna jest psychoterapia. Jego objawy to ból, pieczenie, ucisk w żołądku czy mdłości.Jakie zioła pomagają na nerwicę? Jak domowymi sposobami radzić z nerwicą żołądka?

Psycholog, psychoterapeuta Katarzyna Sass-Stańczak z Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM (www.razem-fundacja.org) odpowiedziała na nasze pytania dotyczące nerwicy żołądka – zaburzenia, na które cierpią osoby żyjące w nadmiernym stresie.

- W klasyfikacji diagnostycznej nerwicę żołądka znajdziemy wśród zaburzeń wegetatywnych występujących pod postacią somatyczną. Co to oznacza? Otóż osoba zmagająca się z tym zaburzeniem deklarować będzie fizyczne dolegliwości pochodzące z narządów lub całych ich układów unerwianych przez autonomiczny, czyli niezależny od woli człowieka, układ nerwowy. W przypadku nerwicy żołądka problem dotyczyć będzie – jak sama nazwa wskazuje – żołądka wchodzącego w skład układu trawiennego - mówi Katarzyna Sass-Stańczak.

Wyobraźmy sobie, że mamy przebiec jakiś prosty do pokonania dla nas dystans. Jednak gdy jesteśmy tuż przed metą, ktoś krzyczy do nas „jeszcze raz!”. Posłusznie wykonujemy kolejne okrążenie i… historia się powtarza. Krótki odcinek zaczyna się dla nas ciągnąć w nieskończoność. Bez chwili wytchnienia przebiegamy go raz po raz. Bolą nas mięśnie, głowa pęka od podwyższonego ciśnienia, coraz ciężej nam złapać oddech… I choć marzymy tylko o tym, aby móc się wreszcie zatrzymać – bo przecież nie umawialiśmy się na taki bieg – za każdym razem, gdy tylko mamy osiągnąć metę, znów słyszymy „jeszcze raz!”. I biegniemy dalej…

Tak właśnie dzieje się z naszym układem trawiennym w nerwicy żołądka. W sytuacji stresu aktywuje się sympatyczna, czyli pobudzająca, część naszego autonomicznego układu nerwowego. Powoduje ona m.in. wydzielanie soku żołądkowego oraz przyspiesza ruchy perystaltyczne w całym przewodzie pokarmowym.

Kiedy zatem się stresujemy, niejako podkręcamy tempo naszego układu trawiennego. W żołądku wytwarza się więcej soku niż jest mu w rzeczywistości potrzeba do strawienia znajdującego się w nim pokarmu, a w całym układzie pokarmowym dochodzi do dodatkowych, niezwiązanych z procesem trawienia skurczy.

Co jednak dzieje się, gdy doświadczanie rozmaitych napięć jest dla nas czymś codziennym, trwałym? Czymś, czego nie przerywa chwila odpoczynku, relaksu czy też uspokojenia? Otóż raz po raz dorzucamy drew do już i tak rozpalonego pieca naszego organizmu, nie dając mu chwili wytchnienia.

O jakich napięciach mówimy? O życiu w ciągłym, nadmiernym (tzw. przewlekłym) stresie, nadmiarze codziennych obowiązków oraz wymagań wobec samego siebie, zaniedbywaniu odpoczynku oraz braku umiejętności relaksowania się. Dokładnie tak – relaksowanie się jest umiejętnością (zobacz: ćwiczenia oddechowe). I tak jak z innymi umiejętnościami – nie wszyscy ją posiadamy. Musimy się jej nauczyć, by móc z niej korzystać, co pozwoli nam zmniejszać doświadczane napięcie.

Osoba zmagająca się z nerwicą żołądka może odczuwać bóle, pieczenie czy też ucisk w żołądku. Powszechne jest uczucie mdłości mogące prowadzić nawet do wymiotów. Inne objawy nerwicy to: wzdęcia lub rozdymanie, może jej się odbijać.

- Warto pamiętać, że żołądek nie jest oddzielony od reszty układu trawiennego. Z czasem objawy mogą się rozprzestrzenić na inne narządy, powodując uczucie dławienia w gardle, kłucia czy bulgotania w jelitach, a nawet biegunki czy zaparcia itp. Warto zatem zadbać o poradzenie sobie z tym problemem, zanim zacznie przybierać jeszcze bardziej dotkliwe formy.

Podstawą jest psychoterapia, podczas której pacjent wraz z terapeutą przyjrzy się swojemu codziennemu funkcjonowaniu oraz przyczynom przez które działa w tak obciążający i wyniszczający dla siebie sposób.

Co może nas napędzać do takich działań? Poczucie nadmiernej odpowiedzialności za siebie i innych, nadmierna potrzeba kontroli, niskie poczucie własnej wartości wymuszające na nas stawianie sobie poprzeczki coraz wyżej itp. Wszystkie te trudności mają swoje źródło w doświadczeniach nabytych w trakcie naszego życia – podczas psychoterapii jest możliwe ich uchwycenie oraz zmodyfikowanie, abyśmy z „poganiacza niewolników” stali się dla siebie dobrymi, wspierającymi przyjaciółmi.

Zioła mogą pełnić funkcję wspierającą w radzeniu sobie z dolegliwościami ze strony układu trawiennego. Picie ziół o właściwościach uspokajających (np. melisa, lipa, rumianek), łagodzących (np. len, kozieradka) czy rozkurczających (np. koper włoski, mięta pieprzowa) może przynieść nam ulgę w objawach, które pod wpływem napięcia wytworzyło nasze ciało (sprawdź: zioła na trawienie).

Także stosowanie lekkostrawnej diety oraz regularna aktywność fizyczna może przynieść nam ulgę i przysłużyć się budowaniu potencjału zdrowia naszego organizmu. Warto jednak pamiętać, że choć działania te są naszą troskliwą odpowiedzią na umęczenie wiecznym napięciem naszego układu trawiennego, to nie są one w stanie uporać się ze źródłem problemu, który znajduje się w naszej psychice.

Jest to bardzo proste – wystarczy wykonać badania wykluczające te dolegliwości. Dla wrzodów będzie to np. badanie na obecność bakterii helicobacter pylori, zaś dla refluksu – gastroskopia. Warto zdać się na wiedzę i doświadczenie lekarzy w tym zakresie. O tym, że mamy nerwicę żołądka będziemy wiedzieć wówczas, gdy pomimo braku przesłanek natury somatycznej, będziemy w dalszym ciągu odczuwać wcześniej wspomniane dolegliwości.

