Nieznośny ból w okolicy mostka

„Ból pojawił się nagle, bez przyczyny w okolicach mostka. Zaczęło się od lekkiego kłucia w mostku, które nasilało się przy pochylaniu tułowia, ruchach ramion i głębokim wdechu” – opowiada Iwona. „Ponieważ ból utrudniał mi spanie (nie mogłam położyć się na wznak, tylko w pozycji półsiedzącej), wzięłam tabletkę przeciwbólową. Ból stał się mniej dokuczliwy i zasnęłam na kilka godzin. Niestety rano ból nasilił się i zaczął promieniować od mostka na całą powierzchnię żeber i prawą rękę. Żebra były obolałe i bardzo wrażliwe na dotyk. Prawe ramię zdrętwiało i przy każdym ruchu odczuwałam ostry ból barku w okolicy obojczyka.”

Początkowo Iwona przeraziła się, że to zawał lub jakieś kłopoty z sercem. Nie było jej jednak słabo, nie odczuwała żadnych duszności. Od początku miała wrażenie, że problem leży „tuż pod skórą”, a nie gdzieś głębiej w klatce piersiowej. Następnego dnia rano udała się do lekarza pierwszego kontaktu.

Nawet dokładne wyniki badań nic nie wykazały

„Doktor osłuchał mnie, zbadał ciśnienie, obmacał klatkę piersiową i wykonał EKG. Wszystkie wyniki były w normie, lecz niepokojący był ostry ból klatki piersiowej pojawiający przy najlżejszym nawet dotyku”, mówi Iwona. Lekarz skierował ją na szpitalny oddział ratunkowy i zlecił wykonanie dokładniejszych badań. W SORze powtórzono badanie palpacyjne, zmierzono ciśnienie, zrobiono EKG serca oraz prześwietlenie płuc. Wszystkie wyniki były w normie. Po dokładnym wywiadzie lekarz stwierdził, że jest to najprawdopodobniej neuralgia międzyżebrowa.

Neuralgia międzyżebrowa to stan zapalny jednego lub więcej stawów żebrowo-mostkowych. Ma postać nerwobólu międzyżebrowego w okolicy klatki piersiowej. Objawia się prądami, ostrym kłuciem przechodzące wzdłuż żeber, bólem w klatce piersiowej, silnym bólem wywołanym poruszaniem się. Może też występować promieniowanie bólu od ramienia i uczucie ucisku w klatce piersiowej oraz uwrażliwienie zmienionego chorobowo miejsca na dotyk.

Neuralgia to nie zawał

Gdy odczuwamy bóle w klatce piersiowej, pierwsza rzeczą, jaka nam przychodzi do głowy, jest zawał. W przypadku Iwony było podobnie. Na szczęście szybko zauważyła, że ból jest bardziej powierzchowny. Zawałowi serca towarzyszy bardzo silny ból w pod mostkiem, piekący, dławiący, rozpierający, do czego dochodzą panika i duszności. Pojawia się spadek ciśnienia i lepki pot. Mimo że objawy neuralgii międzyżebrowej na pierwszy rzut oka mogą przypominać objawy zawału serca, z chorobami kardiologicznymi nie maja nic wspólnego.

Określenie zapalenia chrząstek stawowych (łac. costochondritis) jest często używane zamiennie z nazwą zespołu Tietzego. W diagnostyce obu chorób wykonuje się badanie CRP, czyli białka C-reaktywnego, uczestniczącego w procesach związanych z ochroną immunologiczną. Jego poziom zwiększa się między innymi w stanach zapalnych przy urazach. Zespół Tietzego od neuralgii międzyżebrowej różni się, między innymi, nieprawidłowym poziom CRP. W przypadku neuralgii poziom CRP nie ulega zmianie i nie występuje obrzęk klatki piersiowej. Obie choroby leczy się tymi samymi metodami.

Odpoczynek i leki przeciwbólowe

„Nie udało się dokładnie określić, co wywołało chorobę. Lekarz przypuszczał, że mogła być skutkiem infekcji. Zalecił mi odpoczynek i ograniczenie wysiłku fizycznego oraz przepisał leki przeciwbólowe i maść. Zalecane środki złagodziły ból, zwłaszcza w nocy były bardzo przydatne. Bóle przeszły całkowicie po 5 dniach”, kończy swoją historię Iwona.

Ogólne objawy mogą trwać kilka dni lub tygodni. Z tym jest bardzo różnie. Neuralgię leczy się zwykle środkami takimi jak naproxen, który działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Skuteczny jest również ibuprofen czy paracetamol. W niektórych przypadkach stosuje się kortyzon w zastrzykach. Kortyzon to naturalnie występujący hormon, produkowany przez nadnercza. Reguluje procesy zapalne, a wstrzyknięty bezpośrednio w miejsce bólu może go całkowicie zniwelować lub ograniczyć. Skutecznie łagodzi też różnego rodzaju obrzęki.

Kortyzon wykazuje jednak efekty negatywne zarówno w stosunku do miejsca, w jakim został zaaplikowany, jak również otaczających tkanek miękkich, dlatego można go stosować tylko kilka razy w roku. Prostą metodą zmniejszenia obrzęku są zimne okłady. W leczeniu neuralgii konieczny jest odpoczynek i rezygnacja z nadmiernego wysiłku fizycznego, który potęguje objawy.

Częściej u kobiet

Przyczyny powstania neuralgii międzyżebrowej nie są znane. Często pojawia się przy wysiłku, a po jego ustaniu objawy mijają samoistnie. Choroba dotyczy osób w każdym wieku, ale ryzyko zachorowania na nią wzrasta po 40. roku życia. Zapalenie chrząstek żebrowych przebiega z zajęciem wielu chrząstek i występuje częściej u kobiet niż u mężczyzn. Niestety nawet szybka diagnoza i skuteczne leczenie nie zapobiegają nawrotom dolegliwości. Pocieszającym jest fakt, że nie wywołuje ona żadnych skutków ubocznych.

