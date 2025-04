Nie myśl o sobie negatywnie

Co zrobić aby poczuć się lepiej? Zauważyć swoje dobre strony? Jak zacząć cieszyć się życiem? Budzić się z uśmiechem na ustach? Podaję kilka porad, które sama też próbuję stosować. Szczerze powiem ci – nie jest to takie proste i łatwe do zastosowania, ale … będzie dobrze:):).