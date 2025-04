Reklamy są wszędzie



Praktycznie przez cały czas jesteśmy otoczeni różnego rodzaju reklamami w telewizji, gazetach, czy w radiu. Reklamy wyświetlane są na niemal wszystkich stronach internetowych, w autobusach, nawet na ulicy świecą się wielkie billboardy.

Sztuczki reklamowe



Jesteśmy już przyzwyczajeni do tego, że reklamy nadawane są głośniej niż audycja telewizyjna. Wszystko po to, żebyśmy słyszeli ją np. z kuchni.

Reklamy informują nas, jaką herbatę pić, którą pastą myć zęby i jakie kostki do zmywarek są najskuteczniejsze. Najgorsze jednak jest to, że w porze obiadowej zmuszeni jesteśmy oglądać reklamy pieluch, podpasek, czy kremów mocujących protezy zębowe, co może niektórym odebrać apetyt.

„Niesmaczne” reklamy



Niektóre kampanie są zabawne, inne mają wzruszyć, pokazując biedne, chore dzieci. Oglądamy je przez całe życie, nie jest to jednak w żaden sposób kontrolowane. Owszem, wiele reklam emituje się po godzinie 22:00, by nie docierały do najmłodszych. Jednak niektóre wyświetlane o standardowych godzinach wydają nam się niestosowne.

Przykładem może być kampania mająca zachęcić nas do kupowania pasty do zębów, która zahamuje krwawienie dziąseł. Kamera pokazywała ujęcie na umywalkę, w tle słychać było odgłos szczotkowania zębów, po czym na ekranie pokazywała się wypluta krew. Autorzy posunęli się do nadinterpretacji łacińskiej maksymy „nic co ludzkie nie jest mi obce”.

Wiele osób podobnie reaguje na reklamowane środki przeciw wzdęciom czy kremy na hemoroidy.

Kolejną kampanią przekraczającą pewne granice była promocja pewnej sieci sklepów odzieżowych. Na torbach, w które sprzedawcy pakowali zakupione w sklepie towary, widniały męskie i żeńskie genitalia przedstawione za pomocą prostych znaków graficznych. Niby nic wielkiego, ale nie każdy ma ochotę paradować z taką reklamówką po centrum handlowym.

Uwagę widza można przecież zdobyć na wiele różnych sposobów, nie tylko starając się go zaszokować.

Nie bądźmy obojętni, reagujmy!



Istnieje także wiele reklam, które nie szanują kobiet, podkreślają podziały rasowe lub są po prostu nieetyczne . Ciało ludzkie w reklamie zazwyczaj traktowane jest jak produkt. Nie można tego bagatelizować, sadząc, że nas ten problem nie dotyczy.

Wiele osób zapytanych, czy reklamy mają na nich wpływ, odpowiada, że „zdecydowanie nie”. Jednak badania pokazują, że media oddziałują na nas cały czas, ale nie jesteśmy tego do końca świadomi.

Jeżeli nikt nie będzie reagował, nic się nie zmieni. Pytanie tylko, czy tego naprawdę chcemy?

