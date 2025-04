Fot. Fotolia

(Nie)obowiązkowe badania



Dopóki zdrowie dopisuje omijamy lekarzy specjalistów szerokim łukiem. Nie mamy czasu na kontrolną wizytę czy profilaktyczne badania. Zwykle zasłaniamy się pracą i nadmiarem obowiązków. Najwyższy czas to zmienić! Lepiej zapobiegać niż leczyć.

Kobiety często obawiają się wizyty u ginekologa bądź odkładają ją na później – nie warto. Przynajmniej raz w roku należy udać się do ginekologa i wykonać cytologię – dzięki temu mamy szansę na wczesne wykrycie możliwych zmian nowotworowych, np. raka szyjki macicy.

Ważne jest, aby przyswoić wiedzę na temat samobadania piersi i raz w roku udać się na badanie USG piersi. Kobietom między 35. a 39. rokiem życia zalecane jest wykonanie pierwszej mammografii.

Mężczyźni między 20. a 35. rokiem życia są narażeni na wystąpienie raka jąder, dlatego bardzo ważne jest, aby samodzielnie badać je raz w miesiącu. Jeśli zauważysz niepokojące zmiany, koniecznie udaj się do lekarza – przełam wstyd i skrępowanie, dzięki temu będziesz miał pewność, że wszystko jest w porządku.

Po 40. roku życia zalecana jest wizyta u urologa i poddanie się badaniu prostaty.

Zarówno mężczyźni, jak i kobiety, powinni wykonywać kontrolne badania krwi (morfologia, OB, cukier oraz badanie moczu).

Zdrowe odżywianie



Często obiecujemy sobie, że od nowego roku zaczniemy się zdrowo odżywiać bądź wprowadzimy ścisłą dietę. Choć wydaje się nam to trudne i zwykle kończy się na obietnicach, przede wszystkim należy nauczyć się pewnych zasad zdrowego odżywiania. Unikniemy w ten sposób katowania się dietami „cud” i szybko zauważymy pozytywne zmiany w naszym organizmie.

Spożywaj 4-5 posiłków dziennie i nie podjadaj między nimi – staraj się jeść regularnie, o określonych porach dnia. Wyzbycie się nawyku picia czy popijania podczas posiłków zaprocentuje zniknięciem nieprzyjemnych dolegliwości związanych ze wzdęciami czy zaparciem. Staraj się dostarczać organizmowi co najmniej 1,5 l wody dziennie. Ostatnie posiłek spożywaj najpóźniej 2-3 godziny przed snem. Unikaj tłustych potraw – wprowadź do swojego menu produkty niskotłuszczowe, np. ryż, makaron, chude mięso, ryby. Nie zapominaj o warzywach i owocach i zamiast batonika bądź czekolady naucz się zaspokajać chęć zjedzenia czegoś słodkiego właśnie tymi produktami.

Aktywność – nie tylko zawodowa



Większość naszego czasu zwykle pochłania praca, obowiązki domowe, a wolny czas wykorzystujemy siedząc przed telewizorem czy odsypiając zarwane noce. Poświęcamy się zawodowo, zapominając o sobie i o przyjemności, jaką możemy zyskać dzięki aktywności fizycznej.

Spróbuj zatem znaleźć czas, chęci i motywacje do wysiłku fizycznego. Wybór należy do ciebie – zdecyduj się na formę aktywności fizycznej, która sprawi ci największą przyjemność.

Nie musisz od razu wykupywać karnetu na siłownię czy basen – możesz wyjść na spacer, zacząć biegać czy ćwiczyć w domu. Niech to będzie czas tylko dla ciebie i dla twojego zdrowia.

Zadbaj o rodzinę



Chwile spędzone wspólnie z rodziną to najlepsza forma odpoczynku od codziennych spraw i problemów. Warto znaleźć czas dla swoich bliskich. Wspólny wyjazd, rozwijanie zainteresowań czy rozmowa zdecydowanie poprawiają relacje rodzinne.

Wzajemne unikanie się, brak uwagi i poświęcenia czasu bliskiej osobie prowadzą do zanikania więzi między domownikami i zamykania się we własnym świecie. Pamiętaj, że problemy domowe bardzo mocno odbijają się na zdrowiu.

Unikaj niepotrzebnych kłótni i nieporozumień – towarzyszący im stres i nerwy mogą doprowadzić do depresji i załamania.

Niech wspólnie spędzony czas będzie dla nas najważniejszy i najcenniejszy.

Walcz z nałogiem



Co roku wielu z nas obiecuje sobie, że rzuci palenie, ograniczy spożywanie alkoholu czy szerokim łukiem będzie omijać lokale z szybkim i tanim jedzeniem. Za każdym razem jednak nasze obietnice kończą się na kolejnym wypalonym papierosie, objadaniu się fast foodami czy wypiciu kilku piw.

Czas powiedzieć „stop” uzależnieniom! Zastanów się, w jaki sposób możesz walczyć ze swoim uzależnieniem, co lub kto może ci pomóc. Musisz być świadomy tego, że początki walki z nałogiem nie należą do łatwych. Chęć walki z nałogiem oraz motywacja muszą być dwa razy silniejsze niż chęć sięgnięcia po papierosa czy piwo. Nie zniechęcaj się, jeśli poddasz się chwilowej pokusie i złamiesz zasady. Spróbuj jeszcze raz!

Pomyśl o pozytywnych stronach, jakie niesie ze sobą podjęta walka z nałogiem – zaoszczędzone pieniądze, lepsze samopoczucie, a przede wszystkim „zaoszczędzone” zdrowie.

Pomyśl o innych



Nic nie sprawia większej przyjemności i satysfakcji niż pomoc drugiej osobie. Warto zatem zadbać nie tylko o siebie, ale i pomyśleć o innych.

Forma pomocy jaką zaoferujesz potrzebującym zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Możesz zdecydować się zostać honorowym dawcą krwi bądź zgłosić się jako wolontariusz np. w domu dziecka czy w hospicjum. Możesz również założyć własną fundację bądź wspierać już istniejące. Każda forma pomocy będzie pięknym darem, jaki możesz przekazać dla dobra drugiej osoby.

Nie bój się podjąć takiej decyzji – to nic nie kosztuje. Poświęcony czas i pomoc osobie potrzebującej to jedno z najpiękniejszych postanowień noworocznych.

