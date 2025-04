„Nieśmiała Kamera Dove” to kolejny etap internetowej kampanii Dove - tym razem podejmujący temat kobiecego zakłopotania wobec obiektywu aparatu fotograficznego. Według nowego, międzynarodowego badania przeprowadzonego na zlecenie marki - 77% kobiet wstydzi się aparatu fotograficznego, twierdząc, że często czują się skrępowane kiedy robi im się zdjęcie, ponieważ nie czują, że są piękne.

Reklama

Dlaczego dorosłe kobiety kryją się przed aparatem, choć jako małe dziewczynki uwielbiały pozować do zdjęć? – to pytanie, które pojawia się w najnowszym, wirusowym filmiku marki Dove. – Przeprowadzone przez markę Dove, badanie pokazuje, że kobiety są największymi krytykami własnej urody, co odbija się ich samoocenie, pewności siebie i szczęściu – powiedziała Dagmara Brzezińska-Marcu, dyrektor marketingu marek kosmetycznych Unilever. – Przed obiektywem aparatu fotograficznego czują zakłopotanie, dlatego też nie uwieczniają ważnych wspomnień ze swego życia - nie robią zdjęć podczas wakacji na plaży, na własnym ślubie lub nawet po narodzinach dziecka. Zależy nam na tym, aby ich podejście się zmieniło. Kobiety powinny czuć się na tyle pewne siebie, aby uśmiechać się do kolejnego zdjęcia i nie rezygnować z uwieczniania cennych wspomnień. – dodaje Dagmara Brzezińska-Marcu.

Twoje piękno – źródłem pewności siebie

Marka Dove pragnie współtworzyć świat, w którym piękno jest źródłem pewności siebie, a nie zakłopotania. Dlatego zachęca kobiety, aby ponownie przyjrzały się swojej urodzie i uwierzyły, że są piękniejsze niż sądzą. Zmiana postrzegania przez kobiety ich naturalnego piękna pozwala podnieść samoocenę i wydobyć ich potencjał.

Dziewczynki od najmłodszych lat podpatrują zachowania mam, które są dla nich wzorem i autorytetem. Naśladują ich rytuały związane z pielęgnacją urody, przejmują ich podejście do piękna i to właśnie od nich uczą się poczucia własnej wartości i samooceny. Dlatego tak ważne jest, aby matki już od najmłodszych lat dawały dobry przykład swoim córkom i budowały ich poczucie pewności siebie. Marka Dove w swoim filmiku odwołuje się do chwil dzieciństwa, kiedy to każda dziewczynka uwielbiała pozować przed obiektywem aparatu fotograficznego, w pełni akceptując swoją urodę.

„Nieśmiała Kamera Dove” - wyniki międzynarodowego badania marki DOVE

Zakłopotanie związane z wyglądem i urodą jest główną przyczyną unikania obiektywu fotograficznego przez kobiety.

Ponad połowa kobiet (57%) przyznała, że brak zadowolenia z własnego wyglądu ma negatywny wpływ na to, jak czują się przed aparatem fotograficznym.

65% kobiet mówi, że kiedy ktoś robi im zdjęcie, bardziej niepokoją się o swój wygląd, niż gdyby miały przemawiać publicznie (47%), wybrać się na pierwszą randkę (44%) lub pójść na rozmowę w sprawie pracy (41%).

36% kobiet przyznaje, że zaczęły wstydzić się obiektywu aparatu w wieku 11-20 lat.

55% kobiet wstydzi się pozowania do zdjęć bardziej niż 10 lat temu.

Kobiety nie uwieczniają wspomnień.

63% kobiet zniszczyło własne zdjęcia

Zniszczenie zdjęć cyfrowych jest jeszcze bardziej prawdopodobne niż papierowych odbitek (55% wobec 25%);

19% kobiet nie ma zdjęć z wakacji, jakie zdarzają się raz w życiu, 14% z własnego ślubu, a 17% z narodzin dziecka;

Niemal 1 na 3 kobiety zaprzestała robić lub później zniszczyła zdjęcia z wakacji na plaży czy ważnego przyjęcia z przyjaciółmi/rodziną.

Zdjęcia cyfrowe zwiększają wstyd kobiet przed robieniem sobie zdjęć.

Bycie oznakowaną na zdjęciu w serwisie społecznościowym powoduje, że ponad połowa kobiet czuje zakłopotanie związane z własnym wyglądem.

Niemal połowa (46%) odznaczyła, wykasowała lub usunęła zdjęcie, na którym była widoczna.

41% przed publikacją zdjęcia w Internecie skorzystało z korekty graficznej, aby poprawić swój wygląd,.

Dove pragnie, aby wszystkie kobiety celebrowały swoją urodę i piękno.

Badanie Dove potwierdza, że kobiety są najsurowszymi krytykami własnej urody i będą aktywnie unikać sytuacji, w których ich wygląd znajduje się w centrum uwagi, takich jak np. pozowanie do zdjęcia. Przy konfrontacji ze zdjęciem, na którym są widoczne, ponad połowa kobiet (55%) widziała tylko negatywy i uznawała się za „nieatrakcyjną”, „brzydką” lub „zbyt grubą”.

Aby pomóc kobietom przełamać kompleksy związane z pozowaniem przed obiektywem aparatu fotograficznego, międzynarodowy ambasador samooceny z ramienia Dove, Jess Weiner sugeruje następujące wskazówki:

Skończ z piętnującymi urodę komentarzami w stylu „wyglądam tak grubo” albo „mam dziś kiepską fryzurę”. Negatywne określenia sprawiają, że każdy zaczyna martwić się o swój wygląd. Im więcej pozytywnych afirmacji wypowiesz na temat jej urody, tym bardziej wzrośnie Twoja samoocena.

Negatywne określenia sprawiają, że każdy zaczyna martwić się o swój wygląd. Im więcej pozytywnych afirmacji wypowiesz na temat jej urody, tym bardziej wzrośnie Twoja samoocena. Nikt nie jest doskonały. Pamiętaj, że „idealne” wizerunki celebrytów są od początku do końca wystylizowane i wyretuszowane przez zespół profesjonalistów. Nie ma czegoś takiego jak idealna uroda.

Pamiętaj, że „idealne” wizerunki celebrytów są od początku do końca wystylizowane i wyretuszowane przez zespół profesjonalistów. Nie ma czegoś takiego jak idealna uroda. I wreszcie, skoncentruj się na tworzeniu wspomnień. Kobiety nie powinny krytykować się za to, jak wyglądają na zdjęciu. Znacznie częściej powinny myśleć, jak to wspaniale będzie w wieku 70 lat przypomnieć sobie ten szczególny moment uwieczniony na zdjęciu - radość z pobytu na plaży z rodziną lub świętowanie z przyjaciółmi. Kiedy kobiety skoncentrują się na rodzaju wspomnień, jakie tworzą, stwierdzą, że ich twarz i ciało odprężą się, czego wynikiem będzie bardziej naturalny, szczery uśmiech i prawdziwa radość.

Obejrzyj film Nieśmiała kamera Dove!

O Kampanii DOVE:

Dotychczas ze swoim przekazem marka Dove dotarła do 11 milionów osób na całym świecie. Do końca 2015r. pragnie zwiększyć tę liczbę do 15 milionów – przekazując wiedzę nt. programowania samooceny i podnosząc poczucie wartości kobiet.

Reklama

O DOVE:

Kosmetyki marki Dove są produkowane i dystrybuowane przez międzynarodową firmę Unilever. Dove w swojej ofercie posiada produkty do pielęgnacji ciała i włosów stosowane przez kobiety na całym świecie. Pierwszym, historycznym kosmetykiem Dove jest kostka myjąca, która w niezmiennej formule odnosi sukcesy na świecie już od ponad pięćdziesięciu lat. Dove jest marką zbudowaną na prostej i ponadczasowej zasadzie: tworzenia kosmetyków w innowacyjnych technologiach, które pielęgnują, dbając o doskonały wygląd i dobre samopoczucie kobiet. Misją marki Dove jest sprawiać, aby kobiety czuły się piękne każdego dnia. Marka Dove pokazuje w reklamach prawdziwe kobiety, nie modelki.