Czym jest nomofobia?

Wiele osób bez smartfona w pobliżu czuje się „jak bez ręki", odczuwa pustkę, niespójność, dezorientację. To pierwsze niepokojące sygnały nomofobii (skrót od „no mobile phobia") - formy uzależnienia od telefonu komórkowego, polegającej na odczuciach niepokoju i strachu w wyniku braku działającego telefonu komórkowego.

Tymczasem każdy człowiek dla osiągnięcia dobrego samopoczucia potrzebuje czasu w samotności do rozładowania skumulowanych napięć, czy to w pracy, czy w szkole. Nagminne korzystanie ze smartfona sprawia, że tego czasu pozostaje niewiele, za to rośnie niepokój.

Nomofobia jest rodzajem zaburzenia lękowego. W klasyfikacji zaburzeń psychicznych DSM-IV jest uwzględniana jako fobia specyficzna, związana z określoną rzeczą.

Najbardziej narażonymi grupami na rozwój nomofobii są: młodzież i młodzi dorośli. Badania naukowe dowodzą, że w sytuacji braku telefonu komórkowego przy sobie lęk czuje większość nastolatków.

Nomofobicy to osoby, które dzięki telefonowi pozostają w stałym kontakcie z innymi, mają dzięki temu poczucie przynależności, noszą przy sobie niekiedy kilka komórek i ładowarkę, aby uniknąć odcięcia od wirtualnego świata, unikają interakcji z innymi ludźmi i często uciekają w świat telefonu, aby uniknąć kontaktu z inną osobą w realu. Brak telefonu, a czasem nawet sama myśl o takiej sytuacji, powoduje szereg symptomów. Osoba cierpiąca na nomofobię może odczuwać:

Podstawą do zdiagnozowania nomofobii jest wywiad lekarski i wykluczenie innych chorób. Stosuje się też specjalne kwestionariusze do oceny uzależnienia od smartfona.

Rozpoznanie może być trudne ze względu na fakt, że nomofobię mogą powodować inne zaburzenia i odwrotnie: nomofobia może wywołać inne problemy psychiczne. Postawienie właściwej diagnozy utrudnia dodatkowo istnienie wspólnych symptomów dla różnych zaburzeń psychicznych.

Naukowcy stworzyli zarys cech psychologicznych, które mogą nasuwać podejrzenie nomofobii, to:

negatywne poglądy na temat własnej osoby,

młody wiek,

zaniżone poczucie własnej wartości,

impulsywność,

silna ekstrawersja lub introwersja,

stan wysokiej uważności i poszukiwania.

Oczywiście do tego musi występować częste korzystanie z telefonu, np. zaraz po przebudzeniu, przed spaniem, w wolnych chwilach. Zauważenie wymienionych objawów powinno skłonić do wizyty u specjalisty: psychoterapeuty lub psychiatry.

Do nomofobii prowadzi nadmierne używanie telefonu komórkowego. Takie przyzwyczajenie bywa destrukcyjne dla psychiki, np. prowadzi do zaniżonej samooceny. Z badań wynika, że u wielu osób głównym powodem nomofobii jest to, że mają ograniczoną łączność z bliską osobą (to może być koleżanka, kolega, partner). Rozwojowi nomofobii sprzyjają też inne zaburzenia: lęki społeczne, napady paniki, fobia społeczna.

Metody leczenia nomofobii i dane dotyczące ich skuteczności są ograniczone, ponieważ zjawisko jest stosunkowo nowe. Zalecane są przede wszystkim psychoterapia poznawcza-behawioralna oraz terapia rzeczywistości, w której pacjent ma koncentrować się na zachowaniach z dala od telefonów komórkowych. W najcięższych przypadkach poleca się leczenie farmakologicznie. W badaniach stosowano np. benzodiazepiny (są to leki o działaniu przeciwlękowym i nasennym), oraz leki przeciwdepresyjne.

W łagodzeniu objawów nomofobii powinno się koncentrować uwagę chorego na innych zajęciach, zachęcać do działań społecznych, zabaw na świeżym powietrzu, wycieczek i spotkań z innymi ludźmi.

Należy dodać, że nie jest wskazany całkowity zakaz używania telefonu komórkowego, lecz ograniczenie jego używania. Terapia powinna pomóc pacjentowi wrócić do nawiązywania relacji rzeczywistych z innymi ludźmi oraz aktywności w świecie realnym zamiast wirtualnym.

