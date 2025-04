Czym jest normatywny wpływ społeczny?

Normatywny wpływ społeczny związany jest ze skłonnością do podporządkowywania się normom ustalanym przez społeczeństwo. Dotyczą one akceptowanych przez grupę zachowań, wartości oraz poglądów. Normy te mogą być ukryte lub wyrażone wprost. Człowiek, który jest istotą społeczną, dąży do poczucia wspólnoty i pragnie być przez społeczeństwo akceptowany, dlatego dostosowywuje się do jego norm. Prowadzi to do zmian zachowania pod wpływem innych, czyli konformizmu.

Zwykle podporządkowywanie się normom grupowym przynosi dobre korzyści, jednak istnieją sytuacje, w których działanie z nimi zgodne ma negatywne skutki (np. chęć podporządkowania się normie kobiecego bardzo szczupłego ciała, skutkująca wzrostem liczby zachorowań na anoreksję).

Kiedy się podporządkowujemy?

Gdy grupa wywierająca wpływ składa się z co najmniej 3 osób wzrost konformizmu jest największy. Także w sytuacji, gdy grupa jest dla nas ważna nacisk przez nią wywierany przynosi większe efekty, ponieważ motywowany jest strachem przed utratą uznania, miłości czy przyjaźni ze strony bliskich i ważnych osób. Trudniej oprzeć się wpływowi również wtedy, gdy grupa jest jednomyślna. Jeśli znajdziemy sprzymierzeńca lub sprzymierzeńców o podobnych do naszych poglądach, przeciwstawienie się naciskom jest dużo łatwiejsze.

Skłonność do podporządkowywania się jest większa u osób, które mają niską samoocenę, ponieważ ich pragnienie być akceptowanym przez grupę jest silniejsze.

Silny jest także wpływ kultury, w której osoba się wychowuje, decyduje ona o stopniu, w jakim należy się podporządkowywać grupie (np. Norwegowie są bardziej konformistyczni w porównaniu z ceniącymi niezależność Francuzami).

Kiedy i jak się przeciwstawiać?

Zwykle podporządkowywanie się normatywnemu wpływowi społecznemu przynosi dobre korzyści, jednak czasem warto się przeciwstawić (jak w przypadku kultu szczupłego ciała za wszelką cenę). Jak tego dokonać? Przede wszystkim warto zwrócić baczniejszą uwagę na własne zachowanie – jakiej normie się podporządkowujemy w danej chwili. Kiedy jest już uświadomiona łatwiej podjąć zgodne z własną wolą działanie. Obawa przed śmiesznością i odrzuceniem przez grupę może zostać zmniejszona przez znalezienie sprzymierzeńca podzielającego nasze poglądy.

