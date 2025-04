Przełomowe wydarzenia, takie jak zakończenie starego i rozpoczęcie nowego roku, skłaniają nas do pewnych podsumowań i planów na najbliższy czas. Wiele razy obiecywaliśmy sobie, że od nowego roku zmienimy niezdrowy tryb życia, zaczniemy regularnie ćwiczyć i przejdziemy na dietę, aby poprawić nieco sylwetkę, stan zdrowia oraz samopoczucie. Brakowało nam niestety wytrwałości, czasu, a także pomocy eksperta. Każda zmiana nawyków żywieniowych i rozpoczęcie kuracji odchudzającej jest bowiem złożonym procesem. Zwłaszcza w przypadku dużej nadwagi lub otyłości proces odchudzania wymaga specjalistycznej wiedzy i wsparcia dietetyka. Podejmowanie licznych, nieudanych prób może negatywnie odbić się na naszym zdrowiu. Jeśli chcemy coś zmienić i wytrwać w tym postanowieniu, należy się do tego odpowiednio przygotować.

Przeczytaj: Mity w odchudzaniu

Reklama

Pomoc dietetyka – niezbędna



Decydując się na wprowadzenie zmian związanych utratą kilku kilogramów, powinniśmy pamiętać, że ingerujemy w nasz organizm. Warto zatem wiedzieć, jak właściwie rozpocząć odchudzanie i w czym może nam pomóc dietetyk. - Podczas pierwszej wizyty dietetyk przeprowadza rozmowę mającą na celu określenie motywacji i zaangażowania osoby, która chce rozpocząć kurację. Wykonywane są również pomiary masy ciała, zawartości tkanki tłuszczowej i wody metabolicznej w organizmie. Dodatkowo specjalista oblicza wskaźniki WHR, BMI, grubość kości oraz podstawową przemianę materii – mówi Anna Marciniec, dietetyczka. Na podstawie wyników badań można określić, czy występuje zagrożenie nadwagą lub otyłością, czy wystarczy jak zmienimy nawyki żywieniowe i wyeliminujemy niektóre produkty z jadłospisu. Każdy wywiad dietetyczny uwzględnia nasze choroby, zażywane leki i nawyki fizjologiczne, dzięki czemu możliwe jest ułożenie spersonalizowanej diety, dopasowanej do indywidualnych potrzeb i stanu zdrowia organizmu. Oprócz samej diety powinniśmy także otrzymać zbiór porad i wskazówek żywieniowych dotyczących stosowania kuracji.

Przeczytaj: Skuteczne odchudzanie - vademecum

Reklama

Odchudzanie na własną rękę



Ilość różnorodnych diet i sposobów odchudzania jest niezwykle duża. Nie wszystkie jednak, nawet te najbardziej popularne, mają dobry wpływ na nasze zdrowie. - Przede wszystkim powinniśmy unikać radykalnych metod oraz kuracji, które nie uwzględniają indywidualnych predyspozycji naszego organizmu. Pamiętajmy, że każda dieta musi być pełnowartościowa, zbilansowana i praktyczna – niezbędne produkty powinny być łatwo dostępne, a sposób przygotowania posiłków nieskomplikowany. Kaloryczność dań należy dopasować do naszej przemiany materii, tak aby uzyskać zadowalające efekty, ale nie kosztem zdrowia – dodaje dietetyczka. W odchudzaniu bardzo ważne jest również wsparcie i pomoc drugiej osoby. Współpracując z dietetykiem, jesteśmy pod stałą opieką specjalisty, także po zakończeniu kuracji, czyli podczas tzw. stabilizacji wagi, co pozwala uniknąć niechcianego efektu jojo. Do przeprowadzenia każdego procesu odchudzania potrzeba czasu oraz cierpliwości - nie warto zatem wierzyć w żadne błyskawiczne diety. Jeśli jednak uda nam się wytrwać w noworocznym postanowieniu, satysfakcja z uzyskanych rezultatów będzie najlepszą nagrodą.

Źródło: Centrum Naturhouse/ akj