Źródłem seksapilu wcale nie jest odchudzone i perfekcyjnie wyrzeźbione na siłowni ciało. Jeśli lubisz samą siebie, masz znacznie większą szansę, by świat odbierał Cię jako ładną i seksowną. Nie musisz więc już być perfekcyjna w każdym calu. Nie musisz się głodzić, by doścignąć te najbardziej wychudzone pseudoideały.

Możesz, oczywiście, co jakiś czas być na lżejszej diecie, ale jej stosowanie nie powinno spędzać Ci snu z powiek. Coraz więcej pięknych i słynnych kobiet otwarcie i zdecydowanie krytykuje masowo odchudzone gwiazdy Hollywood. Teraz rozkwita moda na seksowność, zmysłowość i naturalność. Kobieta dziś ma wyglądać po prostu jak kobieta. Przecież mężczyźni od zawsze mówili nam, że najbardziej lubią krągłe kobiece kształty.

Sto procent kobiety - Monica Bellucci

Zmysłowa i seksowna. Nie ma nic wspólnego z gwiazdami, których figury mogłyby na dobrą sprawę należeć do przystojnych chłopców albo kilkunastoletnich dziewczynek. Monica nie ma zamiaru lansować się na uniseksową gwiazdę. Nie ukrywa też wieku. Nie boi się grać ról śmiałych, gdzie nie wygląda tak, jakby wyszła wprost z salonu piękności – często prezentuje na ekranie potargane włosy, rozmazany od łez makijaż, a nawet zmarszczki. Sama powiedziała: „Mam malutką córeczkę i już nie będę szczupła. A poza tym uwielbiam jeść”. Wie, że jej siła tkwi w typowo włoskiej figurze i kobiecym wdzięku. Monica Bellucci to aktorka na miarę Sophii Loren. Takiej gwiazdy z krwi i kości

nie mieliśmy już dawno.

Największy atut - Jennifer Lopez

Gwiazdy często kokietują nas tekstami w rodzaju: „Mam doskonałą przemianę materii. Nie stosuję żadnej diety”. Dopiero J.Lo odważyła się powiedzieć, że walczy z wagą, apetytem, efektem jo-jo podobnie jak większość kobiet. Gwiazda twierdzi, że zamieszanie wokół jej pupy było i jest co najmniej zabawne: „Najpierw moje ciało było obiektem kpin i żartów. Teraz, kiedy nagle stałam się sławna, okazało się, że ludzie je uwielbiają”. Ciekawostka: firma Sony, promująca płytę i trasę koncertową J.Lo, wpadła w panikę, gdy piosenkarka zaczęła tracić na wadze. Jej latynoskie pośladki zrobiły oszałamiającą karierę na całym świecie. Stały się znakiem rozpoznawczym. Amerykańskie kliniki reklamowały swoje usługi: „Chcesz mieć pupę jak J.Lo? Przyjdź do nas”. Słowem, zaczęła się moda na zaokrągloną pupę, czyli implanty silikonowe. Od tej pory płaskie pośladki stały się passé.

Apetyt na seks

Nigella Lawson

Jej autorski program kulinarny „Nigella gryzie” emitowany jest w TVN Style. Brytyjki już od lat szaleją na jej punkcie. Nigella przyznaje, że lubi wstawać w środku nocy (podobnie jak wiele z nas, choć do tej pory wstydziłyśmy się do tego przyznać), by wykraść z lodówki kawałek tortu. Amerykańscy specjaliści od kreowania wizerunku tłumaczą fenomen Nigelli: „Pokazała ludziom, że gotowanie jest wesołe, proste i może sprawiać przyjemność. Kobiety poczuły, że mogą jej dorównać. Martha Stewart (dotychczasowa amerykańska idolka) była dla nich nieosiągalna,

zbyt wyniosła i perfekcyjna”. Nigella pokazała coś z pozoru oczywistego, ale nowego na szklanym ekranie: że jedzenie jest po prostu przyjemnością. Je palcami, zalotnie się uśmiecha. Te gesty mówią o apetycie nie tylko kulinarnym, ale też seksualnym Nigelli. Jest kobietą, która lubi brać z życia to, co najlepsze.



I przód, i tył :-)

Scarlett Johansson

Moda na krągłości dotarła już nawet do nastolatek naśladujących anorektyczne gwiazdy. Nową ich idolką została młoda, zdolna, ale także obdarzona imponującym biustem i apetyczną pupą aktorka Scarlett Johansson. To dziewczyna o wielkim talencie – Woody Allen i Sofia Coppola nie szczędzą jej pochwał. Ale Scarlett to też osoba, która lubi swoje ciało, choć otwarcie przyznaje, że ma tendencje do tycia. Nie udaje, że nie musi uważać na swoją dietę (nie je pieczywa i dużo ćwiczy). Jednak nie ma ochoty wyglądać jak wychudzone modelki wieszaki. Ostro krytykuje Hollywood: „Wszyscy są tak przeraźliwie szczupli, że nigdy nie czujesz się tu wystarczająco odchudzona. A przecież tak naprawdę to nie ilość centymetrów w obwodzie decyduje o seksapilu kobiety”. Wdzięk Scarlett doceniła firma L’Oréal Paris, która wybrała ją do reklam swoich kosmetyków.

Kobieta taka jak ty

Kate Winslet

Kate, jak żadna inna gwiazda, nie ukrywa tego, że czasem tyje, czasem chudnie, zresztą jak większość kobiet, które mają dzieci. Przyznaje, że zaraz po urodzeniu pierwszego dziecka dołączyła do grona hollywoodzkich gwiazd, które nieustannie stosują restrykcyjną dietę. Powód? Nie miała żadnych propozycji od reżyserów. Podobnie było po narodzinach drugiego dziecka. Tym razem pomogła jej dieta zwana Oriental Face Reading, która dostarcza dużo witamin i minerałów. Kate w ogóle nie piła mleka, nie jadła czerwonego mięsa, za to mogła jeść sałatę, ziemniaki, mięso kurczaka, a nawet masło. Dziś aktorka wspomina ten okres z dużym dystansem, ale wtedy była konsekwentna: „Trzymałam się ustalonego programu odchudzania i waga sama spadała”.

Normalność robi karierę

Kim jest Marie-Aimée Delannoy? To zwykła kobieta, mieszkanka Paryża. Pracuje w opiece społecznej. Wzięła udział w kampanii kosmetyków Dove. Marie-Aimée mówi: „Pomysł Dove bardzo mi się podoba, ponieważ wszystkie kobiety, niezależnie od swoich wymiarów, odnajdują siebie wśród nas. Bo jesteśmy takie jak one”. Według badań tej marki 7 na 10 pań uważa, że nie jest w stanie dorównać kobietom pokazywanym w mediach. Dove to firma, która produkuje swoje kosmetyki dla zwykłych kobiet i przy pomocy takich samych kobiet je reklamuje. Kiedy zobaczyłam reklamę Dove, myślałam, że to fatamorgana. Krągłe, niskie, biuściaste kobiety opowiadają o produktach do ujędrniania ciała. Niby logiczne. A jednak szok

dla kogoś, kto zawsze oglądał reklamy, w których szczupłe dziewczyny zachęcały do stosowania balsamów wyszczuplających. A dziś cellulit, szerokie biodra, kobieca sylwetka przestają być tematem tabu. Każda z nas ma prawo czuć się piękna.

Co najbardziej kręci facetów?

27% - okrągła pupa

17% - piersi

8% - osobowość

Mężczyżni zawsze lubili, lubią i będą lubić kobiety o krągłych kształtach. Tak przynajmniej wynika z raportów Durexa. Lansowany w ciągu ostatnich lat przez media anorektyczny wzór kobiety w niczym nie zmienia ich odwiecznych upodobań.

Iwona Zgliczyńska/ Uroda

Zdjęcia:

Jennifer Lopez z filmu "Zatańcz ze mną" Monolith/SPI

Scarlett Johannson z filmu "Między słowami" SPInka

Monica Bellucci z filmu "Malena" SPInka