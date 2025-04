Co jest jednym z najpowszechniej występujących problemów zdrowotnych wśród nastolatków? Depresja. Szacuje się, że nawet u 20% młodych osób przed ukończeniem 18. roku życia wystąpią zaburzenia depresyjne, które – niestety – łatwo pomylić z młodzieńczym buntem. Wiedzieliście, że zadowolenie z życia polskich nastolatek jest najniższe spośród 42 krajów poddanych badaniom?... Smutne, ale prawdziwe.

Objawy depresji u dziecka

Nastoletni bunt, jako naturalny etap procesu dorastania, może być mylony z depresją, ponieważ jej objawy często bywają niecharakterystyczne i różnią się od tych występujących u dorosłych. Rodzice powinni jednak umieć je rozróżnić – tym bardziej, że na depresję może cierpieć już co trzeci nastolatek. Zignorowanie objawów choroby może bowiem prowadzić do najgorszego: próby samobójczej.

Niestety trzeba mieć świadomość, że zbagatelizowana depresja może doprowadzić u nastolatka nawet do zachowań autodestrukcyjnych jak samookaleczanie czy głodzenie, a więc do głośnego – choć z pozoru cichego – apelu o pomoc. Jeśli go nie zauważymy, konsekwencje mogą być nieodwracalne, kiedy dziecko zdecyduje się podjąć próbę samobójczą

– zaznacza dr n. med. Artur Wiśniewski z Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.