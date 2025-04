Klasyfikacja ICD-10 (Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych) podaje następujące objawy epizodu depresyjnego.

Objawy zespołu somatycznego

• wyraźna utrata zainteresowań lub zadowolenia w zakresie aktywności zwykle sprawiających przyjemność,

• brak reakcji emocjonalnych wobec wydarzeń i aktywności, które zwykle wyzwalają takie reakcje,

• wcześniejsze niż zwykle (o 2 godziny lub więcej) poranne budzenie się,

• nastrój silniej obniżony rano,

• obiektywne wskaźniki wyraźnego zahamowania lub pobudzenia (zauważalne dla innych osób),

• wyraźny spadek łaknienia,

• spadek masy ciała (5% lub więcej w ciągu ostatniego miesiąca),

• wyraźny spadek libido.

Objawy podstawowe

• obniżenie nastroju,

• utrata zainteresowań lub zadowolenia,

• zmniejszona energia lub zwiększona podatność na męczenie się.

Objawy dodatkowe

• spadek zaufania lub szacunku do siebie,

• nieracjonalne poczucie wyrzutów sumienia lub nadmiernej, nieuzasadnionej winy,

• nawracające myśli o śmierci lub samobójstwie (lub jakiekolwiek zachowania samobójcze),

• skargi na zmniejszoną zdolność myślenia lub skupienia się (lub jej przejawy, np. niezdecydowanie lub wahanie się),

• pobudzenie lub zahamowanie ruchowe (zmiana odbiegająca od zwykłego poziomu pobudzenia ruchowego),

• zaburzenia snu,

• zmiany łaknienia (potocznie: brak apetytu lub nadmierny apetyt) wraz z towarzyszącą zmianą wagi.

Na co zwrócić uwagę

Każdy z powyższych objawów z osobna może być niepokojący, ponieważ powoduje dyskomfort u osoby nim dotkniętej. Nie oznacza to automatycznie, że ma ona depresję. Zaburzenia snu, łaknienia, zmiany nastroju mogą być spowodowane wieloma innymi czynnikami i wiązać się z aktualną sytuacją lub z inną przyczyną chorobową.

Większa liczba objawów z powyższej listy zaobserwowanych u siebie lub u innej osoby może skłonić nas do zastanowienia się, czy nie mamy do czynienia z depresją.

Długość trwania objawów

O epizodzie depresyjnym mówimy, gdy objawy utrzymują się dłużej niż 2 tygodnie. W przypadku depresji nie leczonej mogą utrzymywać się jednak o wiele dłużej, a ich intensywność może przybierać na sile.

Co robić

Przede wszystkim zanotować objawy, kiedy występują i jak długo się utrzymują. Jeśli budzą one nasz niepokój, warto przemyśleć kontakt z lekarzem, który rozwieje nasze wątpliwości. Niezależnie od tego, jaka będzie diagnoza, uzyskamy fachową pomoc oraz będziemy mogli rozpocząć leczenie, a co za tym idzie - zdrowienie.

