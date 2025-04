Jak działa odkładanie rzeczy na później?

Masz do wykonania ważny telefon i przekładasz go z dnia na dzień. Pewnie z każdym kolejnym dniem coraz ciężej sięgnąć Ci po słuchawkę. Odkładanie niewygodnych rzeczy w czasie daje Twojej wyobraźni pole do działania. Prawdopodobnie gdybyś od razu zadzwoniła to znałabyś już odpowiedź na pytanie „Czy zdecydują się na współpracę?” lub znasz odpowiedź na wszystkie inne pytania, które przyszły Ci do głowy od momentu kiedy zorientowałaś się, że trzeba zadzwonić do momentu kiedy rzeczywiście to zrobiłaś.

Dlaczego nie warto tego robić?

Jeżeli nie masz możliwości zrobienia niewygodnego zadania od razu, czas do jego zrobienia wykorzystaj do działania. Unikniesz wtedy sytuacji kiedy zaczynasz rozważać różne scenariusze co może się nie udać.

W sytuacji kiedy chcesz się zastanowić i przygotować do rozmowy, warto zadać sobie pytanie "Co mogę zrobić, żeby ta rozmowa poszła mi lepiej?". Zamiast popularnego: "Co może się nie udać ?". Od tego jak zadasz sobie pytanie zależy, czy spędzisz czas na karmieniu swojego niepokoju rysowaniem potencjalnie stresujących scenariuszy, czy na zwiększaniu swoich szans na powodzenie. Niby jedno i drugie pytanie przygotowuje Cię do rozmowy, ale Twój stan emocjonalny jest zupełnie inny. Jak jesteś spokojna, stwarzasz przestrzeń do efektywnego i twórczego myślenia.

Martyna Gralewska – psycholog i coach, przyjmuje w ośrodku Pomoc Psychologiczna "Swoją Drogą" (www.swoja-droga.pl). Prowadzi konsultacje psychologiczne, terapię i coaching indywidualny.