Ogniste kobiety mają w sobie ogromne pokłady energii i witalności. Kochają upalne lato, najlepiej się im odpoczywa w południe i koniecznie w pełnym słońcu. Chętnie siadają przy ognisku, z lubością tulą się do nagrzanych słońcem skał, zaintrygowane wpatrują się w płomień świecy, marzą o bosej wędrówce przez pustynię. Twierdzą, że najbardziej w takich sytuacjach czują w sobie energię przyjaznego żywiołu. Wierzą też, że młodość trwa wiecznie, co można uznać za prawdę, gdyż ludzie ognia są wiecznie młodzi duchem. W dodatku wiedzą jak w naturalny sposób aktywować swoją witalność.

Twoja ognista a przy okazji odrobinę niszczycielska siła sprawia, że uwielbiasz trudne wyzwania. Znakomicie się czujesz na polu pełnym ostów, kolekcjonujesz kaktusy, a przynajmniej marzysz o kolekcji, potrawy ostro doprawiasz pieprzem i papryczką. Ale nie tylko ostre smaki ci najbardziej odpowiadają. Lubisz od czasu do czasu wypić filiżankę kawy lub zjeść czekoladę o smaku kawowym.



W twoim ognistym domu, gdzie dominują żywe kolory, dosyć często dochodzi do gwałtownych awantur, na szczęście trwających krótko. Tak naprawdę jest cieplutko i przyjemnie. Na półkach stoją mosiężne bibeloty, a w twojej kasetce z biżuterią błyszczy złoto i świecą się kamienie w odcieniach czerwieni. Obsydiany, czerwone jaspisy, górskie kryształy. Ty zaś chętnie w tym trochę zagraconym domu sięgasz po książki o groźnych zwierzętach i oglądasz filmy o rekinach. Lubisz się czasami bać. A poza tym ty zawsze, bo wzrok masz sokoli, wypatrzysz coś interesującego.

Jeśli ognia w tobie za mało stajesz się ospała, ociężała, rozleniwiona. Jeśli za dużo bywasz agresywna i despotyczna. Ale się nie dajesz. Umiejętnie korzystasz ze wsparcia przyjaznych ci żywiołów i znasz sposoby na aktywowanie swojego ciała w kilka minut. Wiesz też, w jaki sposób można radzić sobie ze stanami napięcia nerwowego i stresem.

Tak w ogóle to masz sporo szczęścia, i to na każdym polu. A tak na marginesie, cechuje cię wola przebicia się w każdej niemal dziedzinie życia. Ale czy trudno się dziwić. Jako Baran jesteś przy podejmowaniu zawodowych wyzwań stanowcza i pewna swoich racji, jako Lwica lubisz być w centrum wydarzeń, bo potrafisz wokół siebie zgromadzić spory tłumek, jako Łuczniczka jesteś urodzoną przywódczynią. Jako człowiek ognia jesteś przebojowa, potrafisz błyskawicznie zareagować, z ogromną śmiałością podchodzisz do wszystkich problemów.

Jak zauważyłaś ogień to królewski żywioł, pozwala odczuwać życie w całym swoim bogactwie, zapewnia witalność i odporność. O tym też należy pamiętać wybierając choćby zawód. Nie dla Lwicy, Barana, czy Strzelca jest praca w bibliotece, zamknięcie w klasztorze, czy stanie przy taśmie. I to też jest uzasadnione. Osoby, którym patronuje ogień od otoczenia oczekują podziwu i akceptacji. A przy taśmie nie jest łatwo się sprawdzić. I dlatego ogniści potrzebują ciągłych wyzwań i okazji do pokazania pełni swoich możliwości.

Ale i takim szczęściarzom mogą się czasem zdarzyć problemy zdrowotne, zwłaszcza te związane z układem krążenia i układem limfatycznym. Wiele jednak zależy od ciebie. Jeśli codziennie będziesz ćwiczyć uprawiając jakiś sport lub chodząc do klubu fitness, niebezpieczeństwo choroby z pewnością się mocno oddali. Nie zapomnij również o swoim sercu, o które musisz szczególnie dbać. Zatroszcz się także o higienę psychiczną, pomyśl o swej naturze. A tak na marginesie. Baran uniknie chorób krwi, jeśli będzie cały czas aktywny i będzie miał z kim rywalizować, a także, gdy poprawi odporność całego organizmu, Lwica odzyska siły witalne i uchroni swoje serce, gdy również na bok odsunie dumę, a Łuczniczce skończą się dolegliwości wątroby, gdy bardziej optymistycznie popatrzy na życie.

I na koniec. Niech cię nie martwi, że dla osób o innym typie osobowości jesteś czasami zbyt męcząca. Że natarczywie domagasz się uwagi, lojalności, a także poświęcenia. Że wreszcie nie dostrzegasz swego egocentryzmu i wykazujesz małą troskę o innych. Ale czy powinno cię aż tak bardzo martwić? Z każdej sytuacji jest przecież wyjście. Lwica poczuje się dobrze w towarzystwie Lwa, Wagi, Strzelca, Barana, Strzelcowi będzie miło z Baranem, Wagą, Lwem, Skorpionem, a Baran na sto procent zaprzyjaźni się ze Strzelcem i Lwem.