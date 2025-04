Czy opiekun osoby chorej potrzebuje wsparcia?



82% Polaków zgadza się ze stwierdzeniem, że opiekun osoby przewlekle chorej (rodzina, bliscy) potrzebuje wsparcia w takim samym stopniu co pacjent – wynika z raportu kampanii „Pozwól na wsparcie” zrealizowanego na zlecenie firmy Actavis Polska. Również eksperci podkreślają konieczność zwrócenia uwagi na kondycję psychiczną opiekunów, od której także zależy dobre samopoczucie chorego. Opiekunowie, podzielając cierpienie i lęk osób przewlekle chorych, są zagrożeni wieloma trudnymi, stresującymi sytuacjami. Dlatego warto wiedzieć, gdzie szukać wsparcia i w jaki sposób możemy pomóc sobie w tych trudnych chwilach.

„Choroba bliskiej nam osoby wpływa niemalże na każdą sferę życia i może zmieniać dotychczasowe relacje z otoczeniem. Jest to sytuacja bardzo stresująca dla wszystkich. Nie zawsze wiemy, jak się zachować i co robić, aby pomóc choremu. Przede wszystkim osoby wspierające przewlekle chorego muszą uświadomić sobie, że mają prawo do przeżywania silnych emocji, takich jak złość czy gniew. Naturalne jest uczucie zmęczenia, a często nawet bezradności. Najważniejsze, aby w takiej sytuacji nie zamykać się w sobie. Pamiętajmy, że chory widzi frustrację swoich bliskich. Dużo łatwiej będzie nam, jeśli poszukamy pomocy na zewnątrz. Jednym może pomóc rozmowa ze specjalistą a dla innych ukojeniem stanie się kontakt z przyjaciółmi. Opiekunowie nie mogą być skoncentrowani wyłącznie na osobie chorej i na jej leczeniu. Aby zajmować się chorym, muszą również zadbać o siebie” – mówi mgr Monika Stepnowska, psycholog, ekspert kampanii „Pozwól na wsparcie”.

Zobacz też: Dlaczego tłumimy uczucia?

Reklama

Co powinien wiedzieć każdy opiekun?

Opiekując się chorym, powinieneś wiedzieć, jak w prosty sposób zadbać o swój komfort psychiczny. Dzięki temu będziesz lepiej funkcjonować na co dzień, a osoba chora nie odczuje Twoich wątpliwości i obaw. Oto kilka wskazówek, jak zadbać o siebie:

Nie zamykaj się w czterech ścianach. W chwilach zwątpienia i słabości zmiana otoczenia i kontakt ze znajomymi pomoże Ci uspokoić myśli i spojrzeć na sytuację z nowej perspektywy.

Nie bój się prosić o pomoc. Zobacz, kto i w czym może Ci pomóc. Czasami najprostsze czynności , takie jak zakupy, dobrze jest powierzyć drugiej osobie. Im więcej osób wokół Ciebie, tym łatwiej rozdzielić zadania.

, takie jak zakupy, dobrze jest powierzyć drugiej osobie. Im więcej osób wokół Ciebie, tym łatwiej rozdzielić zadania. Nie rezygnuj ze swoich potrzeb. Zweryfikuj swoje najpilniejsze potrzeby i spróbuj je zaspokoić w takim zakresie, w jakim jest to możliwe w danym momencie. Będziesz spokojniejszy, jeśli podczas realizowania swoich zajęć znajdziesz zaufaną osobę, która w tym czasie spędzi czas z chorym.

Dbaj o siebie! Bardziej pomożesz osobie bliskiej wówczas, gdy będziesz miał więcej siły i energii do działania. Dbałość o własne zdrowie , nierezygnowanie z przyjemności, uczestnictwo w ulubionych zajęciach, nie są „zdradą” wobec osoby chorej.

, nierezygnowanie z przyjemności, uczestnictwo w ulubionych zajęciach, nie są „zdradą” wobec osoby chorej. Dziel się swoimi przeżyciami. Czasami łatwiej jest zaakceptować pewne zachowania, uczucia, emocje podczas rozmowy z osobami, które znalazły się w podobnej sytuacji. Korzyści może przynieść uczestnictwo w stowarzyszeniach czy grupach wsparcia dla opiekunów osób chorujących.

Zobacz też: Czym jest inteligencja emocjonalna?

Gdzie opiekun powinien szukać pomocy?

Często jedną z pierwszych osób, z którą kontaktujesz się po zdiagnozowaniu choroby u Twojego bliskiego, jest lekarz. O tej nowej, trudnej dla Was sytuacji, możesz porozmawiać również

z psychologiem, którego warto poszukać np. w pobliskiej poradni. Spróbuj traktować lekarza

i psychologa jak partnerów, z którymi wspólnie walczycie o powrót do zdrowia chorego. Dodatkowo, rozmowa ze specjalistą pomoże Ci w wypowiedzeniu na głos ukrywanych myśli, opisaniu emocji

i w zdefiniowaniu potrzeb. Dzięki wsparciu psychologicznemu:

Poznasz sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami;

Usłyszysz, jak konstruktywnie wspierać i być wspieranym;

Dowiesz się, jak komunikować się z chorym i jak rozmawiać o problemie;

Otrzymasz wskazówki na temat tego, jak interpretować reakcje chorego, rozpoznać jego potrzeby.

Więcej informacji na temat tego, jak udzielać wsparcia chorej osobie oraz jak opiekun może zadbać

o swój komfort psychiczny, można znaleźć na stronie internetowej www.pozwolnawsparcie.pl Znajdziesz tam także specjalnie opracowany poradnik dla pacjenta, który warto polecić

do przeczytania osobie, którą się opiekujesz.

Ogólnopolska kampania edukacyjna dla pacjentów i opiekunów osób przewlekle chorych „Pozwól na wsparcie” to działania skierowane do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z chorobami układu krążenia, metabolicznymi, onkologicznymi i psychicznymi oraz opiekunów osób przewlekle chorych. Jej celem jest udzielenie wsparcia pacjentom i ich opiekunom tak, aby mogli współpracować z lekarzami specjalistami w walce o życie i powrót do zdrowia swój i swoich bliskich.

W ramach kampanii będą prowadzone działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym o zasięgu ogólnopolskim obejmujące m.in.: przedstawienie wyników badania opinii publicznej „Wiedza Polaków na temat wsparcia osób przewlekle chorych i ich rodzin”, przygotowanie i udostępnienie poradnika edukacyjnego na temat wsparcia dla pacjentów i opiekunów osób przewlekle chorych, prowadzenie strony internetowej www.pozwolnawsparcie.pl

Eksperci kampanii:

mgr Monika Stepnowska, psycholog;

mgr Sylwia Świstak-Sawa, psychoonkolog z Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Reklama

Inicjatorem kampanii jest Actavis Polska Sp. z o.o.

Zobacz też: Jak wpływamy na życie innych ludzi?

Źródło: materiał prasowy/ar