Spis treści:

Reklama

Osobowość INFJ jest jednym z 16 typów osobowości według popularnego kwestionariusza MBTI, czyli Myers-Briggs Type Indicator. Skórt INFJ oznacza z ang. Introverted, Intuitive, Feeling, Judging – taki typ osobowości można opisać jako introwertyczny, intuicyjny, uczuciowy i osądzający. Kwestionariusz stworzony przez dwie uczone Isabel Briggs Myers i jej matkę Katherine Briggs bazuje na teorii osobowości stworzonej przez słynnego szwajcarskiego psychiatrę i psychologa Carla Gustawa Junga. Badania wskazują, że INFJ, nazywany też Mentorem albo Adwokatem, to rzadko występujący typ osobowości (1-3% społeczeństwa).

Skąd w ogóle wziął się taki podział? Warto zacząć od tego, że Jung wyróżnił przede wszystkim dwa typy osobowości: introwertyków oraz ekstrawertyków. Ale zwrócił też uwagę na przeciwstawne cechy osobowościowe, np. myślenie i czucie oraz percepcja i intuicja. Po włączeniu ich do podziału na ekstrawertyków i introwertyków powstało znacznie więcej typów ludzkich charakterów.

Aktualnie kwestionariusz osobowościowy MBTI obejmuje 16 typów osobowości:

ISTJ (ang. Introverted Sensing Thinking Judging)– Introwertyk, Percepcjonista, Myśliciel, Osądzający,

ESTJ (ang. Extraverted Sensing Thinking Judging) – Ekstrawertyk, Percepcjonista, Myśliciel, Osądzający,

INTJ (ang. Introverted Intuitive Thinking Judging) – Introwertyk, Intuicyjny, Myśliciel, Osądzający,

ENTJ (ang. Extraverted Intuitive Thinking Judging) – Ekstrawertyk, Intuicyjny, Myśliciel, Osądzający,

ISTP (ang. Introverted Sensing Thinking Perceiving) – Introwertyk, Percepcjonista, Myśliciel, Obserwator,

ESTP (ang. Extraverted Sensing Thinking Perceiving) – Ekstrawertyk, Percepcjonista, Myśliciel, Obserwator,

INTP (ang. Introverted Intuitive Thinking Perceiving) – Introwertyk, Intuicyjny, Myśliciel, Obserwator,

ENTP (ang. Extraverted Intuitive Thinking Perceiving) – Ekstrawertyk, Intuicyjny, Myśliciel, Obserwator,

ISFJ (ang. Introverted Sensing Feeling Judging) – Introwertyk, Percepcjonista, Uczuciowiec, Osądzający,

ESFJ (ang. Extraverted Sensing Feeling Judging) – Ekstrawertyk, Percepcjonista, Uczuciowiec, Osądzający,

INFJ (ang. Introverted Intuitive Feeling Judging) – Introwertyk, Intuicyjny, Uczuciowiec, Osądzający,

ENFJ (ang. Extraverted Intuitive Feeling Judging) – Ekstrawertyk, Intuicyjny, Uczuciowiec, Osądzający,

ISFP ang. Introverted Sensing Feeling Perceiving) – Introwertyk, Percepcjonista, Uczuciowiec, Obserwator,

ESFP (ang. Extraverted Sensing Feeling Perceiving) – Ekstrawertyk, Percepcjonista, Uczuciowiec, Obserwator,

INFP (ang. Introverted Intuitive Feeling Perceiving) – Introwertyk, Intuicyjny, Uczuciowiec, Obserwator,

ENFP (ang. Extraverted Intuitive Feeling Perceiving) – Ekstrawertyk, Intuicyjny, Uczuciowiec, Obserwator.

Podział ten jest jednym z najbardziej znanych i jest stosowany do dzisiaj. Jest też podstawą różnych nowych klasyfikacji.

Osobowość INFJ opisuje osobę introwertyczną, kierującą się intuicją, uczuciami i osądzającą. Cechy INFJ to:

introwersja: takie osoby są zwrócone do wewnątrz i ze swojego wnętrza czerpią energię życiową, skupione na własnych przeżyciach, nie dają innym poznać po sobie, jak wiele emocji i myśli kotłuje się w ich głowie; nie stronią od ludzi, jednak potrzebują często pobyć w samotności,

spokój,

zorientowanie na przyszłość,

empatia i współczucie – chętnie pomagają potrzebującym,

czasami mała elastyczność – trzymają się ustalonego planu,

wnikliwość, umiejętność łączenia faktów i udzielania cennych rad,

idealizm, silne przywiązanie do swoich wartości,

uczuciowość, przywiązywanie dużej wagi do więzi z bliskimi, głębokie relacje, poszukiwanie autentyczności w relacjach,

głęboka introspekcja.

Osoby z tym typem osobowości mogą mieć trudność w kontaktach społecznych, ponieważ INFJ zawiera w sobie sporo sprzeczności. Z jednej strony perfekcjonizm, z drugiej zdolność do odpuszczania, logikę i emocjonalność, kreatywność, a jednocześnie analityczne podejście do tematu. Taki wachlarz możliwości może jednak stanowić zaletę, jeśli cechy te są odpowiednio wykorzystywane.

Osoby INFJ łatwo urazić i zranić ze względu na ich dużą wrażliwość, co często ukrywają przed innymi. Są raczej powściągliwe i najbardziej cenią sobie głębokie bliskie relacje. Mniej uwagi poświęcają powierzchownych związkom i takich raczej nie przedłużają.

Jeśli pragniemy związku z osobowością INFJ, to musimy się liczyć z tym, że taka osoba najbardziej doceni w nas autentyczność, podzielanie jej wartości życiowych oraz starania, by budować silną więź opartą na szczerości, zaufaniu i uczciwości. Pamiętaj też, że INFJ mają duże wymagania i oczekiwania wobec siebie i innych, co także może stanowić trudność w kontaktach.

Są to osoby bardzo rodzinne, kochające dzieci. Silnie wiążą się ze swoimi pociechami. Starają się wychowywać je zgodnie z wartościami takimi jak empatia, wrażliwość i uczciwość.

Jak każdy typ osobowości, również INFJ mają swoje mocne i słabsze strony. Oto kilka przykładów.

Mocne strony osobowości INFJ:

empatia,

spokój,

dedukcja,

kreatywność,

uczciwość i lojalność,

głębokie relacje,

zaangażowanie w różne przedsięwzięcia społeczne,

silne wartości,

idealizm,

intuicja i zdolność przewidywania przyszłych zdarzeń.

Słabsze strony INFJ:

nadmierna wrażliwość,

wysokie wymagania wobec siebie i innych,

perfekcjonizm,

nadmierna powściągliwość,

upór,

unikanie konfrontacji,

konflikt między ideami a rzeczywistością,

skłonność do izolowania się.

Zrozumienie swoich mocnych i słabych stron może pomóc osobom INFJ w lepszym radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami, a także w realizowaniu się na polu prywatnym i zawodowym.

Cechy osobowości wpływają na całe życie i różne jego sfery, również zawodową. Dokonując właściwych wyborów, współgrających z naszym charakterem, możemy zwiększać satysfakcję z pracy oraz zminimalizować ryzyko wypalenia i odczuwania stresu. W przypadku osobowości INFJ cechy takie jak empatia, zdolność łączenia faktów i kreatywność, pozwalają sprawdzać się bardziej w niektórych zawodach. Zawody polecane przez psychologów dla osobowości INFJ to:

dziennikarz,

redaktor,

naukowiec,

coach,

doradca zawodowy,

pracownik socjalny,

terapeuta,

psychoterapeuta,

psycholog,

artysta,

aktor.

W jednym z artykułów na łamach Forbes Rehan Aziz, lekarz psychiatra w Jersey Shore University Medical Center w New Jersey oraz profesor psychiatrii i neurologii w Hackensack Meridian School of Medicine ostrzega przed zbyt ścisłym podejściem do podziału na typy osobowości wg MBTI. Osobowość INFJ podobnie jak inne typy cechuje się płynnymi granicami.

Obecnie uważamy, że osobowości prawdopodobnie istnieją w szerokim spektrum. Na przykład nikt nie jest całkowicie introwertykiem, nikt nie jest całkowicie ekstrawertykiem. Inną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że psychologowie tak naprawdę nie używają tego testu do oceny osobowości. Uważam to raczej za rozrywkę niż prawdziwy sprawdzian naszej osobowości – mówi dr Aziz.

Mimo wszystko jeśli odnalazłeś siebie w powyższym opisie, możesz to wykorzystać po to, aby pracować nad swoimi słabszymi stronami oraz rozwijać tkwiące w twojej naturze możliwości. Dzięki temu można uniknąć wielu rozczarować i zawodów, a także wykorzystać swój nieodkryty jeszcze potencjał.

Reklama

Czytaj także:

Kim jest ambiwertyk? Rozwiąż test i przekonaj się, czy to twój typ osobowości

Osobowość borderline: co to jest, przyczyny, diagnoza, leczenie

Neurotyk - charakterystyka, cechy, terapia, test

Wbrew pozorom psychopatę początkowo trudno rozpoznać. Oto cechy osobowości psychopatycznej