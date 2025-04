Jak rozpoznać osobowość unikającą?

Z unikającym zaburzeniem osobowości mamy do czynienia, gdy osoba jest społecznie niedostosowana i zahamowana w stosunkach interpersonalnych. Jest przewrażliwiona na punkcie negatywnej oceny własnej osoby, a jej cechami charakterystycznymi są także:

przejawianie trudności w sferze zawodowej (niepodejmowanie aktywności związanej z relacjami międzyludzkimi z obawy przed krytyką i odrzuceniem),

i odrzuceniem), nieangażowanie się w nowe znajomości (z obawy przed brakiem sympatii ze strony innych), takowe zawierane są jedynie, gdy osoba czuje się bezpiecznie i jest przekonana o przychylności drugiej strony,

trudności z otwieraniem się na drugiego człowieka, obawa przed byciem ośmieszonym, gdy ujawnione zostanie własne prawdziwe oblicze, utrzymywanie dystansu interpersonalnego,

nadmierna koncentracja na nawet najbardziej subtelnej krytyce ze strony otoczenia, woli pozostawać „w cieniu”, by nie narazić się na nieprzychylne oceny i opinie,

poczucie interpersonalnej nieadekwatności, niedostosowania wynikające w dużej mierze z niskiej samooceny, przekonanie o małej towarzyskiej atrakcyjności.

Co prowadzi do powstania zaburzenia?

Początki zaburzenia zauważalne są już w okresie dzieciństwa. Dzieci takie są bardzo nieśmiałe, wyobcowane i odczuwają silny strach przed obcymi. Trudności te nasilają się wraz z wiekiem, a najwyższe natężenie osiągają w okresie adolescencji. Mają destruktywny wpływ na nawiązywanie relacji rówieśniczych. Co ciekawe, z wiekiem zaburzenie ulega osłabieniu.

Podejście biologiczne podkreśla znaczenie temperamentu w rozwoju zaburzenia osobowości unikającej, a psychospołeczne akcentuje znaczenie postawy bezwarunkowej akceptacji i miłości ze strony rodziców, która pozwala ona na kształtowanie poczucia bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój osobowości. Do przyczyn zaliczane jest także odrzucenie ze strony rówieśników, które prowadzi do lękowego nastawienia wobec ludzi z własnego otoczenia.

Osobowość unikająca czy fobia społeczna?

Często unikające zaburzenie osobowości współwystępuje z fobią społeczną. W przypadku zaburzenia osobowości lęk rodzą wszelkie sytuacje i relacje interpersonalne, które skutkować mogą odrzuceniem i rozczarowaniem. Fobia społeczna jest natomiast zwykle związana z lękiem przed wystąpieniami społecznymi, spożywaniem posiłków w miejscach publicznych itp.