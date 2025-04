Współczesne czasy to okres pełen wyzwań. Realizujemy się poprzez karierę w wielkich korporacjach, prowadzenie własnych przedsiębiorstw, pracę w domu. Często ceną naszego sukcesu są napięcia, stres, utrata równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. Rozwiązaniem jest oferta Instytutu HAPPYMORE®, który działa w Warszawie od marca 2011.

Co czynić w sytuacji, gdy wpadliśmy w pułapkę demotywującego napięcia i permanentnego zmęczenia, gdy dostrzegamy u siebie symptomy depresji, gdy mamy trudności z zasypianiem? Czy iść do lekarza? Czy poradzić się psychologa? A może skorzystać z pomocy terapeuty?

Pytania te dotyczą z pozoru zróżnicowanych sytuacji i odnoszą się do innych specjalistów. Odpowiedzią jest integralne podejście – kwintesencja działalności Instytutu HAPPYMORE. - tłumaczy Agata Podczaska, Partner Zarządzający w Instytucie HAPPYMORE - W Instytucie HAPPYMORE w sposób kompleksowy oceniamy aktualne potrzeby naszych klientów. To unikalne na polskim rynku podejście, ponieważ odnosi się do wszystkich sfer życia. Dzięki niemu mamy pewność, że skutecznie zapobiegamy chorobom, a w sytuacji stanów chorobowych, wiemy jak usunąć ich źródła, a nie objawy.

Instytut HAPPYMORE działa od marca 2011 roku i już może pochwalić się licznym gronem stałych Klientów. Misją Instytutu jest przywrócenie pacjentom zdrowia, witalności oraz dobrego samopoczucia – jednak w odróżnieniu od działających na rynku placówek, HAPPYMORE bazuje na podejściu integralnym. Praktyka Instytutu wykształciła konkretny sposób postrzegania człowieka - pozwala on spojrzeć na osobę w sposób wielowymiarowy, z kilku najistotniejszych perspektyw, nie pomijając żadnej z nich.

Wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra lekarzy, psychologów, terapeutów i trenerów Instytutu HAPPYMORE do każdego z problemów podchodzi indywidualnie. Z ich pomocą oraz z wykorzystaniem profesjonalnych zabiegów: rewitalizujących, antystresowych czy relaksacyjnych zespół HAPPYMORE wspiera swych pacjentów w różnorodnych sytuacjach. W ramach powoływanych zespołów interdyscyplinarnych specjaliści wykorzystują własne doświadczenie i wiedzę, by wspólnie pracować nad zrozumieniem poszczególnych problemów, ich zdiagnozowaniem i rozwiązaniem.

Ty też możesz dokonać w swoim życiu przemiany. Wypełnij formularz konkursowy i wygraj jedną z trzech przemian w konkursie „Otwórz nowy rozdział życia! Od HAPPYMORE®".

Uczestniczki, które wygrają w konkursie wezmą udział w spotkaniu z tzw. HAPPYMORE® Consierge – osobą, która ustali potrzeby pań, określi obszary w których przemiana jest wskazana. Wybrane osoby otrzymają indywidualny plan zmian. Program potrwa 40 dni, a na koniec każda z pań otrzyma zdjęcia po przemianie, które wykonają profesjonaliści z Memory Art Fotografia.

