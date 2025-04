Ryzyko w farmakoterapii

W przypadku większości leków, tak stosowanych w farmakoterapii zaburzeń psychicznych, jak somatycznych, istnieje zarówno ryzyko nieskuteczności danego środka u danego pacjenta (poprawa nie następuje) jak i ryzyko wystąpienia skutków ubocznych (są one opisane w ulotce załączonej do lekarstwa). W przypadku leków antydepresyjnych rzecz ma się podobnie, co już wielokrotnie opisywano przy okazji dyskusji o skuteczności Prozacu.

W przypadku depresji skutki uboczne mogą przybrać formę dokładnie odwrotną do pożądanej reakcji na dany lek, tj. do pogorszenia się nastroju u pacjenta. Dotychczas jedyną metodą sprawdzenia, czy dany lek okaże się skuteczny, było jego zastosowanie, samoobserwacja pacjenta i obserwacja oraz monitorowanie terapii przez lekarza. Z upływem czasu okazywało się, czy lek ma wpływ dobroczynny czy wręcz przeciwnie. Sytuacja ta niesie ze sobą oczywiste ryzyko związane z myślami samobójczymi, dlatego też podejmowane są badania w celu odkrycia metody jak najwcześniejszego diagnozowania, a nawet prognozowania pogorszenia się stanu pacjenta po rozpoczęciu farmakoterapii.

Nieinwazyjny biomarker

Obecnie, dzięki nowoczesnym technikom pomiaru aktywności mózgu, skutki podawania środków antydepresyjnych można przewidzieć z dość dużą dokładnością w ciągu 48 godzin od rozpoczęcia podawania leku antydepresyjnego. Badacze z University of California w Los Angeles opracowali nieinwazyjny biomarker, który pozwala na wczesne rozpoznanie podwyższonego ryzyka wystąpienia myśli samobójczych w trakcie farmakoterapii. Badaniami objęto osoby leczone za pomocą fluoksetyny i wenlafaksyny oraz placebo. Pacjenci zostali przebadani także przy użyciu standardowego narzędzia (Hamilton Depression Rating Scale).

Spośród objętych farmakoterapią 72 osób cierpiących na depresję u 37 nastąpiło pogorszenie. Badanie nieinwazyjną i bezbolesną metodą QEEG wykazało, że u tychże 37 osób w ciągu 48 godzin od rozpoczęcia leczenia środkami antydepresyjnymi, nastąpiła wyraźna zmiana aktywności obszarów mózgu odpowiedzialnych za kontrolowanie emocji. Zmiana ta nie została odnotowana w przypadku pacjentów, którym podawano placebo i u których nastąpiło analogiczne pogorszenie stanu psychofizycznego.

Nowe narzędzie diagnostyczne

Zespół, który dokonał odkrycia powiązania zmian aktywności mózgu po rozpoczęciu farmakoterapii z ryzykiem wystąpienia myśli samobójczych, stwierdził, że może ono prowadzić do powstania stosunkowo niedrogiego, nieinwazyjnego narzędzia diagnostycznego służącego specjalistom zajmującym się terapią depresji. Narzędzie to może znacząco zmniejszyć ryzyko wiążące się z myślami samobójczymi u chorych na depresję.



