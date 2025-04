Pająki, dentysta i inne fobie

Tego typu objawy są związane z fobią prostą, zaburzeniem polegającym na odczuwaniu irracjonalnego bądź przesadnie silnego strachu w ściśle określonych sytuacjach, np. w na widok pająka, w ciasnych pomieszczeniach, podczas burzy lub np. podczas wizyty u dentysty. Pozbycie się fobii prostej nie jest trudne. Najlepsze efekty przynosi terapia poznawczo-behawiorlana, która może pomóc w pozbyciu się lęku nie tylko skutecznie, ale też bardzo szybko.

W przypadku wszelkich fobii najważniejszym czynnikiem podtrzymującym zaburzenie jest tendencja do unikania wszystkiego, co kojarzy się ze źródłem lęku. Często nawet nie uświadamiamy sobie, że w codziennych podejmowaniu codziennych decyzji kierujemy się chęcią uniknięcia kontaktu z tym, co wywołuje lęk. Człowiek odczuwający silny lęk przed dentystą nawet wybierając drogę przejścia przez własną dzielnicę może ją ustalać w taki sposób, żeby nie widzieć szyldu gabinetów dentystycznych zupełnie o tym nie wiedząc.

Fobia - jak ją leczyć?

Najwłaściwsza metoda terapii poznawczo-behawiorlanej w przypadku tego rodzaju fobii to stopniowa desensytyzacja, opierająca się na powolnym oswajaniu się ze wszystkim, co kojarzy się z dentystą. Wielu ludzi borykających się z fobią prostą, w której lęk występuje w sytuacjach rzadko zdarzających się, po prostu unika tych sytuacji. Niejednokrotnie jednak nie jest to możliwe. Trudno wyobrazić sobie nieustanne unikanie dentysty tylko z powodu lęku. Dla tego właśnie proponuję wizytę u psychologa, który szybko pomoże pokonać problem.