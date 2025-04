Z fizycznego punktu widzenia: jaki wpływ na Twoje samopoczucie ma regularne zażywanie ruchu, regularny sen, spożywanie odpowiednich pokarmów i zrównoważona dieta? Zapewne czujesz się fantastycznie. Czujesz, że naprawdę żyjesz. Jesteś zdrowszy i szczęśliwszy oraz czujesz, że wiedziesz pełniejsze, bogatsze życie.

Skup się na innych

Z emocjonalnego punktu widzenia: co dzieje się, gdy kładziesz szczególny nacisk na stosunki międzyludzkie i traktujesz je priorytetowo, mianowicie przestajesz skupiać się na sobie, a Twoja uwaga koncentruje się na innych? Dzięki temu zwiększa się Twoja zdolność kochania, a wraz ze wzrostem zdolności kochania zwiększa się szansa bycia kochanym. Twoja samoświadomość rośnie, postrzegasz świat w bardziej harmonijny sposób i masz głębsze poczucie spełnienia. Jesteś zdrowszy. Jesteś szczęśliwszy.

Czytaj codziennie

Z intelektualnego punktu widzenia: co dzieje się, gdy codziennie poświęcasz dziesięć lub piętnaście minut na lekturę dobrej książki? Rozszerzasz swoje horyzonty, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Jesteś lepiej ukierunkowany, bardziej świadomy i pełen wigoru. Rozjaśniają się Twoje myśli. Żyjesz pełnią życia i zaznajesz szczęścia.

Módl się

Wreszcie z duchowego punktu widzenia: co dzieje się, gdy co dzień poświęcasz kilka chwil na to, by zatopić się w ciszy i nawiązać więź z samym sobą i z Bogiem? Łagodny wewnętrzny głos zyskuje na sile i zyskujesz głębsze poczucie harmonii, sensu i celu. Jesteś zdrowszy, szczęśliwszy i wiedziesz bogatsze życie.

Dlaczego to nie działa?

Z fizycznego, emocjonalnego, intelektualnego i duchowego punktu widzenia dobrze wiemy, jak tchnąć w swoje życie entuzjazm i pasję. Wiemy, co nas uszczęśliwia. Chodzi o to, że tego nie robimy. Czy to ma jakiś sens? Przecież każdy chce być szczęśliwy. Przecież wiemy, co nas uszczęśliwia. Tyle że tego nie robimy. Dlaczego? To proste. Jesteśmy zbyt zajęci. Czym? Poszukiwaniem szczęścia.

Oto paradoks szczęścia — zmora naszych czasów.

Fragment pochodzi z książki "Życie w rytmie marzeń. Miej odwagę realizować swoje cele i pasje" autorstwa Matthew Kelly'ego (Wydawnictwo Helion, 2008). Publikacja za wiedza wydawcy.

