Wszystko, co psychologowie uznają za najważniejsze dla szczęśliwego związku, da się streścić w 15 punktach. Zbyt proste żeby było prawdziwe? Przekonajcie się...



1. Przytulajcie się do siebie. Obejmujcie się, trzymajcie za ręce. To wcale nie jest przywilej osiemnastolatków!

2. Uśmiechajcie się do siebie. Żartujcie, wygłupiajcie się jak najczęściej. Bądźcie oddanymi przyjaciółmi.

3. Wspierajcie się w zdrowych nawykach. Razem łatwiej się odchudzać. Łatwiej rzucać palenie. Łatwiej codziennie spacerować.

4. Poznawajcie swoje potrzeby. To pomaga sprawiać sobie nawzajem drobne przyjemności.

5. Dbajcie o swoją atrakcyjność fizyczną. Owszem, kochacie się takimi, jakimi jesteście, ale nawet najgłębsze uczucie może nie przetrwać widoku rozdeptanych kapci.

6. Obdarowujcie się nawzajem. Bez okazji. Bezinteresownie. Ty mu upiecz lub kup ciasto, które on najbardziej lubi, on może podarować Ci nowy breloczek do kluczy.

7. Nie oszczędzajcie sobie komplementów. Mówcie o sobie dobrze jak najczęściej. Unikajcie krytykowania swojego partnera. Zwłaszcza wtedy, gdy nie jesteście sami.

8. Przestrzegajcie rytuałów. Waszych własnych. Rytuałem może stać się każda czynność, której wspólne wykonywanie sprawia Wam przyjemność. Lubicie razem jeść śniadanie? Zasiadajcie oboje do stołu każdego ranka.

9. Mówcie: „Kocham Cię”. Nie tylko w Nowy Rok albo w dniu urodzin jednego z Was. Dawajcie sobie to świadectwo nie gasnących uczuć bez specjalnych okazji. Nigdy nie myślcie, że to po prostu oczywiste.

10. Dbajcie o dobry seks. To istotne spoiwo związku. Kochajcie się często – specjaliści twierdzą, że najzdrowiej robić to 2–3 razy w tygodniu.

11. Bądźcie romantyczni. Co najmniej raz na miesiąc umówcie się na randkę. Macie dzieci? Zostawcie je wtedy w domu pod dobrą opieką.

12. Bądźcie dla siebie podporą w stresujących sytuacjach. Kiedy jedno z Was przeżywa ciężki okres, np. ma kłopoty w pracy, drugie powinno mu pomagać i otaczać miłością.

13. Rozwijajcie swoje zainteresowania. Żadne z Was nie powinno rezygnować z hobby. Ty możesz mieć lekcje tańca dwa razy w tygodniu. On może pójść z kolegami na ryby w sobotę rano. Oby tylko nie codziennie.

14. Kłóćcie się z... miłością. Rozwiązujcie konflikty na bieżąco. Nie chowajcie urazy, nie starajcie się tłumić negatywnych emocji. Ale nawet w chwilach największej złości nie obrażajcie siebie nawzajem. Nie wytykaj wad partnerowi, lepiej powiedz: „Twoje zachowanie bardzo mnie zabolało” zamiast: „Ty idioto!”

15. Nie bądźcie uparci. To normalne, że się czasem sprzeczacie, ale najważniejsze, aby każde z Was potrafiło potem wyciągnąć rękę na zgodę.