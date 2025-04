Czasami złośliwa uwaga koleżanki na imprezie lub nieprzyjemna uwaga współpracownika nie dają o sobie zapomnieć, mogą skutecznie pogorszyć nasze samopoczucie. Kiedy często wracamy do każdej niepochlebnej uwagi na nasz temat, powoli obniża się nasze poczucie własnej wartości.

Reklama

Porównuj się przede wszystkim do siebie!

Nadmierne przejmowanie się zdaniem innych może wynikać z zaniżonej samooceny. Kiedy sami nie jesteśmy pewni swojej wartości szukamy informacji u innych. Szukamy odpowiedzi na pytanie “jacy jesteśmy”? Jednym ze sposobów wyciąga wniosków na własny temat są porównania (“Lepiej od niej zajmuję się dziećmi, ale mam gorszą figurę”, “Jak ona to robi, że zawsze pierwsza kończy swoją pracę?”). Konsekwencją porównywania się jest to, że z dużym prawdopodobieństwem znajdziemy kogoś, kto jest lepszy od nas. Trudno we wszystkich sferach być zawsze pierwszym i najlepszym.

Alternatywą do porównywania się do innych, jest porównywanie się do siebie. Obserwowanie i ocenianie swoich osiągnięć i zmian: “Jakie były moje zawodowe kompetencje 5 lat temu, a jakie są teraz? Ile wiedziałam o dzieciach kiedy mój syn/córka przychodziła na świat, ale wiem kiedy idzie do przedszkola? “

Co dalej?

Czasami bilans wychodzi na tę chwilę na naszą niekorzyść. Na przykład, być może powiesz do siebie “5 lat temu wyglądałam zdecydowanie lepiej”. Skoro tak, to masz już takie doświadczenie, że potrafisz to zrobić. Co pomogło Ci wtedy dobrze wyglądać? Do czego możesz wrócić teraz? Nie zmienisz swojego wieku, ale elementy tamtego stylu życia już tak – czas na dbanie o siebie czy uprawienie sportu, mogą znowu być pomocne.

Wiesz już co dla Ciebie jest skuteczne. Do Ciebie należy wybór czy Twoja uwaga będzie wokół tego na czym Ci zależy i co możesz zrobić w tym kierunku czy będzie wokół tego co powiedzieli inni. Zdając się na punkt widzenia innych osób narażamy się także na sytuację, którą można podsumować “ile osób, tyle opinii”. Jeżeli staniemy się sami dla siebie punktem odniesienia, dużo trudniej będzie na nas wpływać i nasza samoocena będzie bardziej stabilna.

Reklama

Martyna Gralewska – psycholog i coach, przyjmuje w ośrodku Pomoc Psychologiczna "Swoją Drogą" (www.swoja-droga.pl). Prowadzi konsultacje psychologiczne, terapię i coaching indywidualny.