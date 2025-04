Niezależnie od tego, jak bardzo dbasz o urodę, brak wiary w siebie sprawia, że nie czujesz się piękna. Patrzysz w lustro i widzisz same wady. „Spróbuj ocenić siebie realistycznie” – radzi Anna Śliwińska, psychoterapeutka z warszawskiej pracowni SELF. Każdy z nas pamięta opinie na swój temat, które w dzieciństwie wypowiadały ważne dla nas osoby. Czasem były one pozytywne, a czasem negatywne. Zastanów się, ile w tych negatywnych przekazach było prawdy. Warto w siebie uwierzyć nie tylko po to, by mieć lepszy nastrój, ale by podobać się innym. „Pewność siebie to ponętna cecha. Ludzi pociągają osoby, które dobrze o sobie myślą” – uważa dr Nancy Etcoff z Harvard Medical School, autorka książki „Przetrwają najpiękniejsi”.

Reklama

1. Akceptuj komplementy

Jeżeli słyszysz komplement, np. „Masz ładną fryzurę”, uśmiechnij się i podziękuj. Nie zaprzeczaj i nie tłumacz, że masz słabe włosy.

Zaufaj osobie, która mówi ci miłe rzeczy, spróbuj w nie uwierzyć.

2. Podejmuj decyzje

„Osoby, którym brakuje pewności siebie, mają tendencję do nadmiernego analizowania” – uważa Marshall Goldsmith, trener kadry menedżerskiej, autor książki „Sukces... i co dalej?”. Spróbuj być bardziej zdecydowana i angażuj się w działania, zamiast siedzieć i dumać nad każdym potencjalnym rozwiązaniem. Jeżeli np. chcesz zrobić dodatkowy kurs, ale nie wiesz, jaki wybrać, zapisz się na jakikolwiek. Każdy wybór będzie lepszy niż żaden. Podjęcie decyzji sprawi, że będziesz czuła się silniejsza i zdolniejsza.

3. Przestań przepraszać

„Ludzie, którzy nie wierzą w siebie, nadużywają słowa »przepraszam«” – tłumaczy Judith S. Beck, psycholog, autorka książki „Myślenie wyszczuplające”. Przez 24 godziny pilnuj się i nie przepraszaj. Zobaczysz, że od razu poczujesz się lepiej.

4. Nie przesadzaj z lustrem

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley udowodnili, że kobiety, które poświęcają swojemu wyglądowi więcej czasu niż innym sprawom, czują się mniej szczęśliwe. Stojąc przed lustrem i dopatrując się niedoskonałości, odbierasz sobie energię, którą mogłabyś wykorzystać, próbując poprawić coś w swoim wyglądzie.

5. Wyobraź sobie sukces

Wizualizuj, że wykonujesz zadania, które wydają ci się nieosiągalne. Jeżeli np. boisz się wystąpień publicznych, wyobraź sobie jak robisz wspaniałą prezentację, dostajesz brawa odnosisz sukces. Jeżeli dokonałaś tego tylko w wyobraźni, jesteś skłonna zrealizować zadania również w realnym życiu.

6. Nagradzaj się

Przyznawaj sobie nagrody za drobne, codzienne osiągnięcia. Jeżeli pracujesz nad jakimś projektem nie dołuj się spisywaniem tego co masz jeszcze do zrobienia. Spisz to co już udało ci się osiągnąć.



7. Używaj świeżych, zielonych zapachów

„Zielone jabłko i ogórek są zapachami, które pomagają obniżyć niepokój i lek” – uważa neurolog Alan R. Hirsh, który badał wpływ zapachów na zachowanie ludzi. Używaj perfum, które mają świeżą, zieloną nutę, np. Be Delicious (DKNY) lub Acqua Di Gio (Giorgio Armani).

8. Zadbaj o swoją cerę

Oszczędzisz sobie nerwowego przeglądania się w lusterku. Dobrym sposobem na wygładzenie skóry jest piling. Wybierz się do lekarza dermatologa na złuszczanie naskórka. Niektóre pilingi można stosować również latem.

9. Ufarbuj włosy

Dziewczyny, które farbują włosy, czują się pewniej – wynika z badań Nottingham Trent University w Anglii. Okazało się, że po ufarbowaniu włosów kobiety były bardziej skłonne sprzeciwić się szefowi lub poprosić o podwyżkę.



10. Nie wyolbrzymiaj swoich błędów

„Ludzie o wiele szybciej wybaczają nam błędy niż my sami sobie” – uważa Mark Leary, profesor psychologii na Uniwersytecie Duke w USA. Jeżeli zrobisz gafę podczas obiadu, twoi znajomi szybko o tym zapomną, a ty niepotrzebnie będziesz zadręczać się do końca dnia.

11. Myśl o sobie pozytywnie

Nie pozwól samej sobie myśleć, że jesteś niewystarczająco ładna lub w czymś niewystarczająco dobra. „Przestań generalizować, mówić sobie »jestem brzydka« czy »jestem głupia«. Przecież nikt, poza nielicznymi wyjątkami, nie jest szczególnie brzydki lub niesamowicie piękny. Większość z nas jest gdzieś pomiędzy niezwykłą urodą i brzydotą, wielkim i przeciętnym intelektem” – uważa Anna Śliwińska. Przypomnij o tym sobie zawsze, kiedy pomyślisz o sobie źle.



12. Zrób porządek w portfelu

Raz w tygodniu poświęć chwilę na oczyszczenie portfela ze zbędnych kartek i niepotrzebnych rachunków. Nawet taka mało ważna czynność może dać ci poczucie, że masz kontrolę nad swoim życiem.

13. Patrz w oczy

Podczas rozmowy staraj się nie uciekać wzrokiem na boki. „Kontakt wzrokowy to zwyczaj naprawdę pewnych siebie osób”

– uważa Judith S. Beck. Nawet jeśli trzęsiesz się ze strachu, ale patrzysz rozmówcy w oczy, łatwiej ukryjesz swoją niepewność.

14. Pamiętaj to, co dobre

Zastanów się, co przez ostatnie tygodnie miłego usłyszałaś na swój temat. Spisz wszystkie komplementy i zestaw z twoimi opiniami na swój temat.

15. Zagajaj rozmowę

Ośmiel się i zacznij rozmowę z kimś, kto siedzi obok ciebie w kawiarni lub stoi w kolejce po bilety do kina. Jeśli się ośmielisz i porozmawiasz z obcym, będziesz myślała o sobie lepiej.

16. Nie odkładaj na potem

„Odkładanie czegoś na potem rozbija twoje poczucie pewności siebie” – uważa Judith S. Beck. Jeżeli musisz zrobić coś, co cię przerasta, nie zwlekaj z tym, tylko małymi krokami przezwyciężaj lęk. Im szybciej się z tym uporasz, tym większa satysfakcja.

17. Zostań wolontariuszem

Nie musisz od razu jechać na misję do Afryki. Wystarczy, że przekażesz trochę swoich ubrań osobom potrzebującym. Zrobisz dobry uczynek, a przy okazji oczyścisz swoją szafę z zalegających ubrań.



18. Zacznij uprawiać nową dyscyplinę sportu

Regularna aktywność podnosi samoocenę, nie tylko ze względu na poprawę sylwetki. Jeśli zmobilizujesz się do wysiłku, będziesz czuła, że masz większą kontrolę nad swoim życiem. Zaczęłaś biegać? Weź udział w zorganizowanym biegu. Kiedy dobiegniesz do mety (nawet ostatnia), poczucie zwycięstwa masz gwarantowane.

19. Pomaluj usta szminką

Makijaż potrafi zdziałać cuda, np. sprawić, że zobaczysz w lusterku nową siebie. „Kiedy kobieta widzi swoją umalowaną twarz, wchodzi w rolę osoby pewniejszej siebie i asertywnej” – uważa Elizabeth Lombardo, psycholog, autorka książki „A happy you”.



20. Eksperymentuj z ciuchami

Czy zdarzyło ci się wrócić z zakupów z torbą ubrań podobnych do tych, które masz w szafie? „Większość z nas tak robi” – tłumaczy Anna Śliwińska. A gdybyś zaryzykowała i przymierzyła coś zupełnie nie w twoim stylu. Może się okazać, że na szpilkach (jeśli w nich nie chodzisz) poczujesz się bardzo kobieco lub wychodząc na ulicę w dresie, odkryjesz w sobie więcej luzu. Ale zanadto nie przekraczaj swoich granic. Zacznij od niezbyt wysokich obcasów, by nie zniechęcić się od razu i nie narazić na złe samopoczucie.

21. Znajdź swój styl

To, co inni w nas lubią, to naturalność. Nie przebieraj się za kogoś, kim nie jesteś. Nie daj sobie wmówić, że jakieś ubranie jest modne, więc musisz je nosić bez względu na to, jak się w nim czujesz. Jeżeli źle czujesz się w jakimś stroju, całą swoją energię będziesz skupiać na tym, jak odbierają cię inni.



22. Podejmij ryzyko

„Większość z nas boi się ryzykować, opuszczać bezpieczne strefy komfortu. Jednak jeśli się nie przełamiesz i nie zaryzykujesz, niczego nowego nie dowiesz się o sobie” – uważa Anna Śliwińska. „Jeżeli nie lubisz odzywać się, będąc wśród ludzi, bo obawiasz się, że głupio wypadniesz, zaryzykuj. Po kilku próbach może się okazać, że jesteś duszą towarzystwa”.

Reklama

23. Nie obawiaj się braku akceptacji

Nawet gdybyś się bardzo starała, nie sprawisz, że wszyscy będą cię lubić. Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie miał o tobie złe zdanie (może dlatego, że przypominasz mu kogoś z przeszłości). Przyjmij za fakt i nie przejmuj się tym, że nie wszyscy cię uwielbiają.