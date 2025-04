Procter & Gamble (P&G), ogólnoświatowy partner ruchu olimpijskiego i właściciel marek takich, jak Ariel®/Tide®, Pampers® oraz Gillette®, przywitała mamy i rodziny Olimpijczyków w londyńskim Domu dla Rodzin Olimpijczyków (P&G Global Family Home). W tym "domu z dala od domu" przygotowanym specjalnie na Igrzyska Olimpijskie Londyn 2012, mamy oraz rodziny Olimpijczyków ze wszystkich zakątków świata będą mogły zrelaksować się i spędzać wspólnie czas w trakcie sportowych zmagań swoich dzieci.

"W czasie Igrzysk Olimpijskich Londyn 2012 za pośrednictwem naszych marek będziemy sponsorować ponad 150 sportowców. Jako firma, P&G zamierza wspierać także wyjątkowe osoby, które od zawsze stoją za sukcesami każdego sportowca – ich mamy. Już od 175 lat służymy mamom i ich rodzinom, dlatego ta kampania jest dla nas naturalnym krokiem w kierunku zadbania o ich jeszcze większy komfort. Jest to też największa i najbardziej kompleksowa kampania w historii P&G".

– powiedział Robert McDonald, Prezes i Dyrektor Generalny P&G.

"W trakcie Igrzysk Olimpijskich Vancouver 2010 zauważyliśmy, że mamy i rodziny Olimpijczyków z całego świata nie mają miejsca, w którym mogłyby się spotkać, odprężyć i po prostu spędzić ze sobą nieco czasu. P&G Family Home powstał, aby zapewnić mamom i ich rodzinom wszystkie wygody, jakie na co dzień mogą mieć w swoim domu. Oprócz zabiegów kosmetycznych pod szyldem marek Cover Girl® i Olay®, sali zabaw Pampers® oraz pralni sponsorowanej przez Tide®/Ariel® goście będą mieli do dyspozycji telewizję, posiłki i dostęp do Internetu, umożliwiający im kontakt z najbliższymi w ich rodzimym kraju".