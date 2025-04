Chociaż picie kawy w umiarkowanych ilościach jest uznawane w wielu przypadkach za korzystne dla zdrowia, badania wskazują, że w ciąży lepiej zrezygnować z tej używki. Kofeina z łatwością przenika barierę łożyskową, a płód nie ma enzymu, który mógłby rozkładać kofeinę po przejściu przez łożysko. Dlatego jego komórki są narażone na całe spektrum działania kofeiny.

Dotychczasowe badania w tym zakresie nie są pocieszające. Sugerowały, że picie kawy w ciąży podnosi ryzyko poważnych powikłań, nawet takich jak poronienia, białaczki u dziecka, otyłości czy niskiej masy urodzeniowej. Najnowsze badanie naukowców z University of Rochester Medical Center (URMC) zwróciło uwagę na długoterminowe skutki.

Analiza struktury mózgów i ważnych szlaków neurologicznych u ponad 9 tys. dzieci w wieku 9-10 lat pokazała, że jeśli dzieci były narażone w życiu płodowym na kofeinę, to miały niepokojące zmiany w strukturze mózgu. Zdaniem autorów przekłada się to na problemy z zachowaniem, takie jak nadpobudliwość i trudności w koncentracji.

Pocieszająca wiadomość jest taka, że autorzy nie zauważyli związku picia kawy w ciąży z poważnymi chorobami czy zaburzeniami psychicznymi.

Z uwagi na to, że istnieje jednak niewiele badań na temat długoterminowego wpływu picia kawy na zdrowie dziecka, aktualnie zaleca się jej ograniczenie w czasie ciąży i podczas planowania ciąży.

Kofeina jest substancją psychoaktywną działającą pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy. Jej picie w umiarkowanych ilościach (ok. 3-4 filiżanki dziennie) może mieć korzystny wpływ na zdrowie: poprawia nastrój i koncentrację, zmniejsza senność, wspomaga pamięć i może zapobiegać chorobie Alzheimera i demencji. Działa korzystnie również na układ krążenia.

Kawa ma jednak również właściwości anksjogenne, co sprawia, że po jej wypiciu możemy odczuwać lęk i niepokój, a także diuretyczne, przez co częściej odwiedzamy toaletę.

Oprócz kobiet ciężarnych kawy powinny unikać osoby nadwrażliwe na kofeinę oraz przyjmujący na stałe leki, ponieważ substancja ta może wchodzić z nimi w interakcje. Kofeina zwiększa produkcję soków żołądkowych, przez co powinny jej unikać również osoby z refluksem żołądkowo-przełykowym.

Indywidualną dawkę kofeiny, która nie powinna szkodzić, najlepiej ustalić z lekarzem.