Prywatnie czy państwowo?

Wybór należy do Ciebie. Jeśli chodzi o jakość leczenia, różnica jest widoczna jedynie w cenie wizyty i w czasie (prywatna wizyta na pewno będzie możliwa szybciej). Lekarze przyjmujący w przychodniach państwowych, bardzo często także przyjmują w ramach prywatnych wizyt. Państwowo możesz zapisać się w rejonowej Poradni Zdrowia Psychicznego – nie jest potrzebne żadne skierowanie od lekarza rodzinnego i nic to nie kosztuje. Istnieją także prywatne ośrodki zajmujące się leczeniem psychiatrycznym (najczęściej są to tak zwane centra medyczne) lub lekarze przyjmujący indywidualnie w swoich gabinetach. Za prywatną wizytę w takim miejscu musisz zapłacić.

Czy mam się jakoś przygotować?

Nie jest wymagane jakieś szczególne przygotowanie do tej wizyty. Lekarz będzie z Tobą głównie rozmawiał. Na pewno zapyta, w jakim celu się zgłosiłeś i bardzo szczegółowo będzie chciał rozmawiać właśnie o tej rzeczy. Zada też pytania ogólne o Twój stan zdrowia – czy przyjmujesz jakieś leki, kiedy ostatnio chorowałeś. Może chcieć przeprowadzić jakieś proste badanie takie jak u zwykłego lekarza. Czasami lekarz prosi o wypełnienie kwestionariusza albo ankiety, żeby mógł szybciej zdiagnozować chorobę i zobaczyć, jak opisujesz to, co Cię martwi. Pozbądź się wszelkiego wstydu. Lekarz na pewno słyszał już o wiele gorsze rzeczy niż te, które chcesz mu powiedzieć.

Czy muszę iść do szpitala?

Taką decyzję może podjąć tylko lekarz. Nie można iść do szpitala „z własnej woli”. Można natomiast tam trafić bez własnej zgody jedynie, jeśli lekarz stwierdzi, że pacjent bezpośrednio lub pośrednio zagraża życiu i zdrowiu swojemu lub innej osoby.

Czy lekarz przepisze mi leki?

Nie wszyscy lekarze od razu decydują się na przepisywanie leków na pierwszej wizycie. Niektórzy chcą poznać pacjenta i jego problem, zobaczyć jak się zachowuje bez leków. Dopiero po jakimś czasie decydują się na włączenie leczenia farmakologicznego. Pamiętaj, że lekarz wie najlepiej, czy leki są Ci potrzebne – nie nalegaj na przepisanie recepty. Leki psychotropowe są szkodliwe i ich stosowanie niesie ze sobą bardzo dużo skutków ubocznych, których ciężko się pozbyć nawet po odstawieniu leków.

A jeśli lekarz stwierdzi, że przesadzam?

Lekarz nie może stwierdzić, że jakiś problem jest wymyślony lub przesadzony. Jak już skończy badać (rozmawiać) z Tobą i powie, że jesteś zdrowy, na pewno nigdy Cię nie wyśmieje – prędzej pochwali Cię za to, że zwracasz uwagę na swoje zdrowie psychiczne. Może także zalecić wizytę u psychologa. Psycholog nie leczy chorób takich jak depresja czy schizofrenia. Jest kimś w rodzaju doradcy, który może pokazać Ci optymalne rozwiązanie Twoich problemów.

