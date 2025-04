Do czego potrzebna nam jest w życiu religia?

Wiara w boga dodaje w życiu sił. Sprawia, że człowiek odnajduje sens istnienia. Religia określa zasady, według których powinniśmy żyć, aby osiągnąć życie wieczne. Wiara sprawia, że cenimy sobie wartości takie jak miłość, przyjaźń, dobro czy szacunek dla drugiego człowieka.

Kwestie religii i wiary bądź niewiary to prywatna sprawa każdej osoby. Często są to tematy drażliwe i wywołują duże poruszenie w społeczeństwie.

Różne religie – różne wierzenia

Katolicyzm, protestantyzm, islam, buddyzm, hinduizm... W różnych zakątkach ziemi na przestrzeni lat kształtowały się różne religie. Nie powstały one ot tak sobie, ale z potrzeby ludzkiej.

Aby życie miało sens, trzeba znaleźć w nim swoje miejsce. Obecność człowieka na ziemi to nie tylko jego ciało, to też intelekt oraz duchowość.

Duchowość ludzka kształtuje się właśnie przez wiarę. Gdy wierzymy, że istnieje bóg, który opiekuje się nami i w myśl jego zasad dążymy do doskonałości, życie ma sens. Żyjemy według określonych przez religię zasad i wyznajemy określone wartości, aby po śmierci otrzymać nagrodę.

Jedni wierzą w reinkarnację i liczą, że będą mieli szansę być kimś lepszym w następnym życiu, inni pragną życia wiecznego i chcą się uchronić przed potępieniem i karą piekła. Ludzie wierzący pracują przez całe życie na to, co ich czeka po śmierci.

Czy ateiści w coś wierzą?

Ateiści też wierzą, jednak w ich wierze nie ma miejsca dla boga, a ich duchowość nie łączy się z konkretną religią, a z umysłem. Ateiści podważają istnienie jakichkolwiek bogów i bożków. Ich wiara polega na tym, że np., wierzą, że istnieje dobro na świecie, że warto się uczyć itp.

Ateistów łączy to, że nie wierzą w boga. W ich rozumieniu po śmierci człowiek się po prostu rozkłada, a duchowość umiera razem z nim.

Jak trwoga, to do boga

Gdy w naszym życiu dzieje się coś złego, zazwyczaj dopiero wtedy zwracamy się o pomoc do boga. Widząc, jak kruche jest życie, zdajemy sobie sprawę, że nie mamy wpływu na to, kiedy się zakończy.

Często patrząc wstecz na życie bez boga ludzie zdają sobie sprawę, że pozbawione jest ono sensu. Świetna zabawa, czerpanie z życia garściami, robienie tego, na co ma się ochotę – bez zasad, bez patrzenia na drugiego człowieka. W ciągłym pośpiechu nie ma miejsca na uduchowienie i wyciszenie się, które potrzebne jest do kontaktu z Bogiem.

Świetnym przykładem nawrócenia się jest znana para aktorska – Dorota i Radosław Pazurowie. Po tragicznym wypadku samochodowym ich życie zmieniło się o 180 stopni, zaczęli wierzyć w boga. Wzięli ślub, urodziła im się córeczka Klara. Przestali kłaść w życiu główny nacisk na zabawę, ale jak sami mówią, to Bóg daje im siłę, a ich życie od chwili wypadku, mimo iż było to ciężkie doświadczenie, stało się lepsze.

