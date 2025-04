Zapotrzebowanie na sen

Sen jest jedną z podstawowych potrzeb biologicznych. Zarówno u ludzi, jak i u zwierząt, występują regularne cykle snu i czuwania. Do jego dwóch podstawowych funkcji należą konserwacja i regeneracja. Pozbawienie snu jest odczuwane znacznie gorzej niż pozbawienie pożywienia i tym gorzej, im młodszy jest osobnik.

Noworodki sypiają około 12-18 godzin dziennie. Osobom dorosłym wystarczy 7,5 do 9 godzin snu. Niektóre osoby, mające odpowiednie uwarunkowania genetyczne, mogą normalnie funkcjonować nawet po 6 godzinach snu.

Regeneracja

Sen pozwala organizmowi na regenerację całego ciała oraz zajęcie się funkcjami porządkowymi. Jeśli chodzi o regenerację to stwierdzono, że hormon wzrostu wydzielany jest głównie w nocy, a jego stosowanie, jako środka leczącego niski wzrost, przynosi lepsze efekty, gdy podawany jest w nocy. W sytuacjach, gdy potrzeba wzrostu jest zwiększona (w okresie ciąży, po ćwiczeniach fizycznych), obserwowane jest wydłużenie ilości snu.

Jeśli chodzi o nasz umysł, sen regeneruje efekt metabolizmu zachodzącego w mózgu w ciągu dnia. Mózg oczyszcza się także z nagromadzonych w ciągu dnia zbędnych informacji. Marzenia senne przyczyniać się mogą w ten sposób do zredukowania fantazji i natręctw.

Zdaniem etologów potrzeba snu inicjuje popęd, a ten z kolei uruchamia zachowania przygotowujące do snu, takie jak zapewnienie odpowiednich warunków (właściwe podłoże, temperatura) oraz zapewnienie bezpieczeństwa (kryjówka). Sam sen stanowi spełnienie specyficznej potrzeby, czego potwierdzeniem może być regenerujący skutek, nawet krótkotrwałego, snu u osób zmuszonych do długotrwałego pozostawania w warunkach czujności (np. kierowcy).

Zachowanie energii

Sen prawdopodobnie ukształtowany został na drodze ewolucji. Umożliwiał zwierzętom zachowanie energii w chwilach, gdy nie musiały zdobywać pokarmu, szukać partnera seksualnego czy pracować. Podczas snu metabolizm zwalnia o około 5-25%.

Zasada homeostazy mówi o konieczności zrównoważenia aktywności wykonanej w ciągu dnia okresem odpoczynku w nocy. Osoby sypiające długo mają w ciągu dnia wyższą temperaturę ciała niż te, które sypiają krócej, zatem możliwe jest, że ich poziom metabolizmu również jest wyższy.

