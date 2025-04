Ty jako… odźwierny

Każda osoba jest własnym odźwiernym i decyduje o tym, kto może mieć dostęp do najistotniejszych i najbardziej osobistych aspektów jej życia.

Po co nam granice?

Pia Mellody w swojej książce "Toksyczne związki — anatomia i terapia współuzależnienia" przedstawia trzy główne funkcje granic. Po pierwsze, chronią nas przed intruzami, którzy mogliby wkroczyć w naszą osobistą przestrzeń lub nas wykorzystać. Po drugie, powstrzymują nas od przekraczania granic osobistej przestrzeni i wykorzystywania innych. I wreszcie po trzecie, tworzą ramy naszego samookreślenia, które definiuje nas jako jednostki ludzkie.

Anne Katherine charakteryzuje funkcję granic w następujący sposób: granice wnoszą porządek w nasze życie. W miarę jak uczymy się je umacniać, zyskujemy wyraźniejsze poczucie własnego ja oraz naszych relacji z innymi. Granice stwarzają nam możliwość decydowania o tym, jak będziemy traktowani przez innych. Posiadając mocne granice, mamy cudowne poczucie pewności siebie wywodzące się ze świadomości, że jesteśmy w stanie się obronić i obronimy się przed ignorancją, podłością lub głupotą innych.

Wielość granic

Na przestrzeni życia zakreślamy różne granice. Są wśród nich granice emocjonalne, intelektualne, fizyczne (włącznie z seksualnymi), społecznorelacyjne oraz duchowe.

Na przykład, kiedy znajdziesz się w windzie z nieznajomą Ci osobą, zwróć uwagę na swoje zachowanie. Czy stoisz obok tej osoby? Obcy sobie ludzie zwykle stoją przy przeciwległych ścianach windy. Jest to granica fizyczna. Czy da się ją przesunąć? Co się stanie, jeśli więcej osób wejdzie do windy? Najprawdopodobniej reguły określające Twoją granicę zmienią się i będziesz gotów stanąć bliżej nieznajomego.

Twoje granice zależą od Ciebie!

Tak właśnie dzieje się z naszymi granicami. Mamy własne reguły i przekonania, według których definiujemy siebie w stosunku do innych. Reguły te wpływają na sposób, w jaki reagujemy na różne sytuacje, oraz na to, jak przebiegają nasze interakcje z innymi. Choć różnorodne okoliczności mogą zmienić nasze granice, każda osoba decyduje, na ile jej granice mogą ulec rozszerzeniu. W związkach małżeńskich granice pozwalają na ustanowienie limitów zapewniających optymalne środowisko dla rozkwitu zdrowej intymności.

Fragment pochodzi z książki "Uzależnienie od pornografii. Małżeńskie problemy spod łóżka" autorstwa Rorego C. Reida, Dana Greya (Wydawnictwo Helion, 2008). Publikacja za wiedza wydawcy.

