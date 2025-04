Boże Narodzenie to jeden z piękniejszych okresów w roku. Czy nie byłoby miło przedłużyć nieco przyjemność i poczuć bożonarodzeniowego ducha na długo, zanim zapłonie pierwsza gwiazdka, i długo po tym, jak zgaśnie? Przeczytaj nasze rady, jak wprowadzić w domu świąteczny nastrój ciekawymi trikami, poradzić sobie z przedświątecznymi porządkami w niekonwencjonalny sposób, uatrakcyjnić rozdawanie prezentów, przedłużyć żywot choinki i nie dać się zwariować w tym gorącym świątecznym okresie.

Prezenty

- Niech w tym roku na lustrze czy lodówce zawiśnie lista życzeń. Każdy z domowników będzie mógł wpisać na nią swoje marzenie albo zaproponować prezent dla kogoś innego.

- Do każdej paczki dołącz rodzinne zdjęcie lub liścik ze znanym powiedzonkiem, np. dziadka. Każdy gadżet na pewno zostanie szeroko omówiony, a najmłodsi zyskają szansę zapoznania się z rodzinnymi historyjkami.

Psychologia

- Ustal priorytety. Może nie warto za cenę skrajnego wyczerpania wysprzątać wszystkich szaf, a jedynie ograniczyć się do tych w kuchni?

- Podziel obowiązki między domowników. Niech każdy ma wkład w przygotowania.

- Nie włączaj telewizji na dobranockę przed czasem: zbombarduje was nowościami, których dzieci natychmiast zapragną.

- Nie wydawaj więcej, niż możesz – poczucie winy odbierze ci radość z prezentów.

- Przyszykuj paczkę świąteczną dla domu dziecka, podaruj kilka worków karmy dla zwierząt schronisku. Dobre uczynki sprawią, że czujemy się lepsi i pełniej odczuwamy Boże Narodzenie.

Sprzątanie

- Połącz ocet z wodą (1:1), dodaj 5 łyżek soku z cytryny. Ocet ma działanie porównywalne do chloru – doskonale dezynfekuje, a cytryna to naturalny pochłaniacz zapachów. Takim płynem możesz myć np. blaty, kafelki.

- By szklanki pięknie błyszczały, po myciu zanurz ją na 15 min w wodzie z sokiem z cytryny (2 łyżki na 1 l).

- Czyszczenie kafelków będzie prostsze, jeśli napuścisz do wanny gorącej wody. Płytki zaparują i łatwiej będzie je umyć. Jasnym płytkom przywrócisz śnieżną biel za pomocą nowoczesnych preparatów z wybielaczem i specjalnymi mikrogranulkami. Nadają się one też do mycia umywalek i wanien.

- Nie mieszaj preparatów czyszczących wytworzonych na bazie chloru z tymi z kwasami. Może doprowadzić do poparzeń dróg oddechowych. Przed sprzątaniem przeczytaj etykiety!

Choinka

- Pień świeżo przyniesionej choinki należy przyciąć (około 2 cm). Usuwając zaschniętą końcówkę, możemy zapewnić drzewku dopływ wody i zachować je w świeżości.

- Jeśli masz taką możliwość, zamiast używać tradycyjnego stojaka, wstaw choinkę do dużej donicy z ziemią (łatwiej będzie wypijać wodę). Podlewaj regularnie, a będzie pachnieć aż do Trzech Króli.

- Sprytnym rozwiązaniem jest umieszczenie za choinką wiatraka, który rozniesie orzeźwiającą woń po domu.

Atmosfera

- By w domu zapachniało wypiekami, do ciepłego piekarnika wlej kilka kropli olejku, np. waniliowego.

- W pomarańczę powbijaj goździki. Owoc będzie wydzielał piękny aromat.

- Jeśli w domu czuć np. smażoną rybę czy przypaleniznę, wlej do garnka sok jabłkowy, dodaj nieco cynamonu oraz oregano i gotuj na wolnym ogniu przez kilka godzin. Pachnąca para wodna zastąpi niemiłe zapachy.