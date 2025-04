Podświadomość - księga twojego życia

Wiele z nas to kobiety, które starają się lub są zmuszone zmagać się z coraz większą ilością natłoku spraw codziennych. Praca - ciągłe wymagania, walka z czasem i solidnością oraz obowiązki domowe.

Reklama

Dla wielu kobiet to chleb powszedni - rytuał. Gdy nagle zaczyna dziać się coś poza naszą „codziennością” powoduje wewnętrzny chaos. Gubimy się i dezorganizujemy.

Co robić, gdy nasza świadomość pochłania tylko negatywny scenariusz? Wizualizujemy sobie czarne myśli i najgorsze rozwiązania, zamiast skupić się nad pozytywną stroną? Czego nie wolno robić, by osiągnąć cel lub wybrnąć z trudnej sytuacji życiowej?

Nasze myśli i wewnętrzne przekonania są kluczem do naszego sukcesu. Ważne, by skupić się na swojej podświadomości.

Przede wszystkim – motywacja do działania, wiara we własne możliwości.

Wizualizacja faktycznego problemu, ale kreowanie pozytywnej przyszłości jej rozwiązania.

Nie wolno myśleć w czarnych barwach, każda kolejna „zła” myśl kreuje następną - to w konsekwencji prowadzi do samoistnego napędzania negatywnych zdarzeń (sami je sobie wmówiliśmy) i tak się tworzy koło zamknięte. Twoje myśli są ściśle sprzężone z Twoją fizjologią i gdy myślisz o rzeczach stresujących, Twoje ciało się stresuje. Dzieje się tak dlatego, że sami się nakręcamy - mówimy do siebie w nerwowy sposób, mamy same czarne i nieprzyjemne myśli. Lecz by temu zaprzestać, musisz zmienić nastawienie, nie pozwól naszym negatywnym myślom kierować twoim życiem, gdy tylko pojawi się niechciana myśl szybko ukróć ją i nie wizualizuj jej.

Kolejnym elementem jest wyrzucenie z siebie zalegających złogów złych emocji, to one nie pozwalają nam rozwinąć skrzydeł. Jeśli od lat gryziesz się z „czymś” wykrzycz to gdzieś, gdzie nikt Cię nie usłyszy, idź na siłownię, zmęcz się psychicznie. Pozwól sobie na odreagowanie, chwilę słabości. Wszystko po to, by pozbierać się i zmobilizować do walki i podejść do rozwiązywania problemu ze świeżym umysłem i nowym spojrzeniem – nabraniem dystansu.

Czasem wystarczy zwykła rozmowa z bliską nam osobą – mężem, serdeczną przyjaciółką, by wszystko wróciło na odpowiednie tory.

Podsumujmy

Ważne jest:

Pozytywne nastawienie

Jasne określenie sytuacji stresowej/problemowej.

Uporządkowanie swojego otoczenia – ujarzmienie chaosu pomoże Ci przygotować pole do działania.

Oczyszczenie duszy (np. wysiłek fizyczny, odreagowanie)

Koncentracja na jednym celu

Wsparcie ze strony otoczenia i bliskich

Życzę pozytywnego nastawienia.



Reklama

Ewelina Laura Schmidt