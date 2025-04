Na niecodzienny pomysł stworzenia pogotowia poetyckiego wpadła Deborah Alma – pisarka i poetka, której w pracy pomagają m.in. „strofowa” pielęgniarka i „poemedyk”. Projekt ma znaczenie terapeutyczne – osobliwe pogotowie pojawia się m.in. na festiwalach muzycznych, w szkołach, imprezach, przy bibliotekach i w centrach miast, a nawet na weselach i konferencjach. Deborah przyznaje, że jej działania pomagają osobom z demencją, dzieciom, ludziom ze złamanym sercem i innymi problemami.

Reklama

Wiersz działa jak terapia?

Jak to działa? Podczas – zazwyczaj wcześniej umówionej – bezpłatnej wizyty wchodzimy do pochodzącego z lat 70.XX wieku ambulansu, gdzie na kozetce, niczym u psychiatry, możemy wyrzucić z siebie to, co leży nam na sercu. Po 10 minutach otrzymujemy receptę: wiersz lub wybrany dla nas wers wiersza bądź piosenki. Jeśli nie mamy tyle czasu, możemy uzyskać „szybkie leczenie” od pielęgniarki, która przepisze nam „poemcetamol” (zbitka słów „poem” – wiersz – i „paracetamol”) czy pigułki na nieodwzajemnioną miłość.

fot. emergencypoet.com

Jak można przeczytać na stronie poświęconej projektowi (emergencypoet.com), poczekalnia pogotowia jest zawsze pełna oczekujących: bawiących się dzieci i dorosłych, którzy czytają wiersze i samodiagnozują się. Na zawieszonej w środku tablicy pacjenci mogą pisać, co im przyjdzie do głowy – często zapisują na niej wrażenia z pobytu w tym osobliwym miejscu:

To wyjątkowe doświadczenie… bardzo podnoszące na duchu – napisał ktoś.

Myślę, że to wspaniałe i przydatne przedsięwzięcie. Przeznaczenie chwili na to, by tu posiedzieć i odpowiadać na pytania, pozwala na głębszą refleksję nad sobą samym – dopisał ktoś inny.

Jakie są cele poetyckiego pogotowia? Deborah mówi o dwóch: szerzenie zamiłowania do poezji i jej terapeutycznego charakteru – dobry wiersz działa bowiem lepiej niż niejedna terapia.

Reklama

6 dziwacznych gadżetów, które pomogą ci się odstresować!