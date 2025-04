Naukowa nazwa określająca sezonowe przygnębienie to Seasonal Affective Disorder, w skrócie SAD. Świetnie pasuje do jesiennej chandry, ponieważ SAD po angielsku oznacza „smutny”. A ludzie dotknięci chandrą są przygnębieni, ociężali, letargiczni i mają mało energii.

Według specjalistów jesienna strata humoru następuje w wyniku niedoboru światła słonecznego. Jego natężenie w październiku jest niemal trzy razy niższe niż w słoneczny wiosenny dzień. W ciemności nasz organizm zaczyna produkować znacznie więcej melatoniny, hormonu, który w nadmiarze powoduje, że jesteśmy senni i nic nam się nie chce.

Dolegliwość ta może nas dopaść już we wrześniu, ale najwięcej ludzi zaczyna ją odczuwać na przełomie października i listopada. Najczęściej chandra dopada młode kobiety między 20. a 40. rokiem życia, ponieważ to właśnie one są szczególnie wrażliwe na wahania poziomu melatoniny.

Dowiedz się więcej: Czym jest depresja sezonowa i jak sobie z nią radzić?

Jesienne przygnębienie jest także reakcją na poczucie starty odchodzącego lata, na które przecież czeka się cały rok. Zaczynamy tęsknić za ciepłem, różnymi formami aktywności na powietrzu jak również za wakacjami, urlopem i czasem wolnym. Zaczyna przytłaczać nas wizja kilku długich pracowitych miesięcy do następnego wakacyjnego wyjazdu, obraz długich zimowych wieczorów, ciemnych poranków i ciężkich ubrań. Tak długo będziemy musieli czekać na kolejne spotkanie przy grillu, leżenie na plaży, wycieczkę rowerową, więc jak tu nie tracić optymizmu?

Istnieje wiele sposobów na pokonanie jesiennego przygnębienia, które możemy zastosować we własnym zakresie. Warto wypróbować kilka z nich, aby wybrać najbardziej odpowiedni dla siebie.

Reklama

Po pierwsze dieta

Łagodne przejście z ciepłego klimatu w jesienne chłody zapewnić nam może odpowiednio dobrana dieta. Zadbaj, aby w Twoim jadłospisie znalazły się produkty, o bogatej wartości odżywczej, jak: bogate w witaminy warzywa i owoce, pełnoziarniste pieczywo, soję, mleko, orzechy czy ryby. Zboża dostarczą nam witaminy z grupy B, które wzmacniają nasz układ odpornościowy. Tłuszcze pochodzące od ryb sprzyjają natomiast syntezie serotoniny – tzw. hormonu szczęścia. Dieta powinna być także wzbogacona mięsem, które dostarczy nam odpowiednia dawkę żelaza. Wzmocni ono naszą odporność.

Warto przeczytać: Dieta na jesienną depresję

Fototerapia

Skutecznym sposobem na jesienną chandrę może okazać się fototerapia, czyli leczenie światłem. Terapia ta trwa około dwóch tygodni, ale już po kilku seansach nasze samopoczucie zmienia się nie do poznania. Można się jej poddać w placówkach psychiatrycznych, gabinetach odnowy biologicznej oraz w domu, o ile kupimy specjalną lampę. Światło lecznicze nie zawiera promieniowania UV, dlatego nie musisz się obawiać, że jest niezdrowe i spowoduje oparzenia. Jednak w niektórych przypadkach przed rozpoczęciem terapii warto byłoby zapytać o opinie lekarza. Możemy np. przyjmować leki, które wywołują silną reakcję na światło.

Inne sposoby

Niektóre działania można rozpocząć już w lato. Szeroko rozumiana profilaktyka jest jak najbardziej wskazana. Warto korzystać z pogodnych dni i „pochłaniać” światło. Choć niektórym trudno uwierzyć, ale można „zatankować” słońce do rezerwowego zbiornika. Ponadto:

Reklama