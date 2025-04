Polacy potrzebują czasu dla siebie

Polacy są jednym z najciężej pracujących narodów na świecie. W codziennej bieganinie dążymy do naturalnej kolei rzeczy – równowagi między pracą a odpoczynkiem. A co najchętniej robimy w wolnym czasie? Spędzamy go sam na sam lub w towarzystwie najbliższych, szukamy wyciszenia i oderwania od codziennych obowiązków.



Według badań Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)1, Polacy pracują ciężko jak mało kto na świecie. Statystyczny Polak poświęca na pracę 1929 godzin rocznie – pod tym względem spośród państw przebadanych przez OECD, w Europie wyprzedzają nas tylko Grecy i (nieznacznie) Rosjanie. Średnia spośród wszystkich krajów uwzględnionych w badaniu wynosi zaś 1765 godzin pracy rocznie.

Statystycznie każdy z nas ma średnio 4 godziny i 39 minut czasu wolnego w ciągu doby – czyli czasu niepoświęconego na pracę i dojazdy, zajęcia domowe czy opiekę nad dziećmi2.

Mimo to aż 40% badanych pracujących zawodowo deklaruje, że w ciągu tygodnia nie ma dla siebie czasu i wypełnia jedynie konieczne obowiązki. Na odpoczynek pozostaje zatem weekend, jednak… 64% respondentów pracujących (oraz 35% całej grupy badanych) przyznaje, że podejmuje pracę zarobkową w soboty i niedziele. Wygląda zatem na to, że jesteśmy bardzo zapracowanym narodem.

Potrzebujemy czasu dla siebie

Odpoczynek, relaks, czas tylko dla siebie – tego brakuje Polakom. Według badań CBOS, statystyczny Polak przeznacza na pracę zarobkową średnio 46 godzin tygodniowo, a co drugi nie ma czasu dla siebie3.

Polacy marzą o odpoczynku, a co najchętniej robiliby w czasie wolnym?

Badania marki Żubr4 pokazują, że najczęściej wybieramy bierne formy odpoczynku. Relaksujemy się zarówno z rodziną, jak i „sam na sam”. Właśnie ta ostatnia forma odpoczynku jest dla nas jedną z najlepszych odskoczni od codziennych obowiązków.

Wolne chwile z pilotem w ręku

Wciąż najczęstszą formą spędzania czasu pozostaje oglądanie telewizji – ponad połowa badanych Polaków (52%) deklaruje odpoczywa z pilotem w ręku. Oglądamy coraz więcej telewizji, korzystamy też z niemal nieograniczonych możliwości wyboru treści, jakie dają nam współczesne media.

Pojawia się jednak nowy trend, wynikający z przesytu mediami. Likwidowanie konta na facebooku, niezabieranie laptopa na wakacje, wyłączanie telefonu – Polacy coraz chętniej świadomie wybierają odcięcie się od mediów. Doceniamy zaś fizyczne spotkania z najbliższymi lub relaks w pojedynkę, które są dla nas gwarancją prawdziwego „złapania oddechu” po codziennych trudach.

Co jeszcze robimy w wolnym czasie?

Ponad jedna trzecia (36%) przyznaje, że najchętniej przebywa z rodziną, co czwarty zaś – „uprawia nicnierobienie”. Popularne są spacery – wskazane przez 22% badanych4.

W Polsce nie przyjęło się jeszcze aktywne spędzanie czasu z rodziną, jak np. wspólne uprawianie sportu. Z kolei korzystanie z oferty kulturalnej (np. wspólne wyjście do kina czy teatru) bądź wyjście do restauracji jest swego rodzaju przejawem luksusu – dla wielu Polaków jest jeszcze zbyt drogie.

Naturalna kolej rzeczy

„Najpierw obowiązki, potem przyjemności” – brzmi często powtarzane powiedzenie. Polacy ciężko pracują i w miejscu pracy spędzają dużo czasu, często w zawodowym pędzie nie ustając także po powrocie do domu. Jednocześnie czujemy, że czas na relaks również nam się należy. Dążymy więc do naturalnego porządku rzeczy – znalezienia równowagi między pracą a odpoczynkiem.

W codziennym zabieganiu staramy się wygospodarować czas na drobne zachcianki, na chwile oddechu. Eksperci psychologii nie mają wątpliwości – odpoczynek jest nam niezbędny jak powietrze do oddychania. To dzięki niemu właściwie się regenerujemy, zyskując więcej energii i motywacji do wykonywania codziennych zadań.

Odpocznijmy więc po ciężkim dniu. Odreagujmy godziny pracy i codziennych obowiązków spontanicznym wypadem ze znajomymi, relaksem na kanapie czy popołudniową drzemką. Zamiast robić na przekór naszemu naturalnemu rytmowi, współgrajmy z nim, znajdując idealną dla każdego z nas formę odpoczynku.

