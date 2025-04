Jest z nami niemalże na co dzień: może dać o sobie znać w domu i w pracy, w samotności i wtedy, gdy jesteśmy wśród ludzi. Powoduje ściskanie w żołądku, wysusza usta, przyspiesza bicie serca, prowadzi do drżenia rąk, chaotycznych myśli i nerwowych decyzji. Czasem wywołuje płacz, czasem – złość. Może osłabiać lub przeciwnie – dawać krótkotrwałego „kopa” do działania. Zawsze jednak jest nieprzyjemny. Stres. Dlaczego i w jakich sytuacjach musimy się z nim mierzyć my, Polki? I jak z nim walczymy na co dzień?

Do czego prowadzi stres?



Raport „Stres Polek” przeprowadzony na zlecenie firmy M.C.M. Klosterfrau Healthcare sp. z o.o. w styczniu 2017 r. na grupie 500 kobiet na terenie Polski wykazało wiele ciekawych aspektów związanych z reagowaniem na stres. Okazuje się, że stresu doświadczamy znacznie częściej w życiu prywatnym (87%) niż zawodowym (65%). Przewlekły stres, pojawiający się co najmniej kilka razy w tygodniu, w życiu prywatnym doświadcza 38% pytanych, a w zawodowym – 32%. To szczególnie groźna sytuacja – przewlekły stres bowiem jest uważany za jeden z ważniejszych czynników odpowiedzialnych za powstawanie chorób cywilizacyjnych.

Aż ¾ Polek czuje się poddenerwowana lub zaniepokojona w stresującej sytuacji, a wcześniej mało ważne sprawy wydają się być denerwujące. Panie wymieniają 3 najczęściej występujące reakcje na stres: brak snu, nadmierny apetyt lub jego brak.

71% przyznaje, że często budzi się niewyspana

62% że ma problemy z zasypianiem

41% nie może zasnąć lub narzeka, że śnią się im koszmary

33% ma niekontrolowany apetyt

27% ma depresyjny nastrój, czuje się chora i traci całkiem apetyt

12% miewa dolegliwości gastryczne związane ze stresem, najczęściej: skurcze żołądka, bóle brzucha, biegunki i zgagę.

Co nas stresuje najbardziej?



Troska o bliskich i potrzeba budowania bliskich relacji partnerskich są dla Polek najważniejsze. Dlatego wśród najbardziej stresogennych czynników, wymienianych przez kobiety są:

problemy ze zdrowiem (swoim i bliskich) i te związane ze sferą uczuciową (rozstanie, rozwód), ale także edukacja (egzaminy, wystąpienia publiczne) – wymienia je ponad 93% pań.

(swoim i bliskich) i te związane ze sferą uczuciową (rozstanie, rozwód), ale także edukacja (egzaminy, wystąpienia publiczne) – wymienia je ponad 93% pań. kłopoty związane z gospodarstwem domowym (finanse, przeprowadzki, narodziny dziecka) czy pracy (obawa utraty zatrudnienia, awans, zmiana płacy) są odbierane jako nieco mniej stresogenne – wymienia je poniżej 90% kobiet.

Jak walczymy ze stresem?



Wiemy, że nadmiar stresu działa destrukcyjnie na organizm, a także wpływa negatywnie na codzienne relacje, więc próbujemy sobie z nim radzić i mamy na niego sprawdzone sposoby. Jak pokazuje raport, zwykle są to „zdrowe” sposoby, takie jak ruch, odpoczynek, naturalne terapie ziołowe. Wśród najczęstszych antystresowych działań, wymieniane są:

próba relaksu/uspokojenia się, np. spacer z psem - 64%

aktywność fizyczna 41%

czas w gronie bliskich 45%

42% kobiet deklaruje sięganie po substancje redukujące stres, niestety także te szkodliwe. Sposobem na nadmiar napięć jest:

zapalenie papierosa – 19%

picie większej ilości kawy – 14%

przyjmowanie środków na uspokojenie dostępnych bez recepty – 12%

picie alkoholu – 8%

stosowanie leków uspokajających przepisywanych na receptę.

Różni nas wiele: styl życia, osobowość, charakter, doświadczenia, a w związku z tym, także sposób reagowania na stres.

Badanie pokazało, że Polki można podzielić na 3 grupy: „Niewyspane wojowniczki”, „Zajadające stres” oraz „Głodujące i w depresji”.

Niewyspane wojowniczki



Są dojrzałe, perfekcyjne i ambitne. Większość (58%) to kobiety po 45. roku życia. 69% nie ma już na utrzymaniu dzieci, dużo pracują: co trzecia więcej niż 8 godzin w dni powszednie, a co czwarta także w weekendy. Prawie 1/3 jest już na emeryturze. Co ważne, mimo iż większość ma męża lub stałego partnera (14% nie jest w stałym związku, a 13% jest po rozwodzie), to aż 47% uważa, że może liczyć na koleżanki i kolegów z pracy, a 29% może liczyć na przyjaciół. Partner ani dzieci nie są największym wsparciem.

Niewyspane wojowniczki:

stanowią 41% Polek

zawsze starają się mieć wszystko pod kontrolą

wierzą, że wiele osiągnęły wyłącznie dzięki swojej ciężkiej pracy

są przekonane, że nawet w silnym stresie nie mogą pozwolić sobie na utratę kontroli

za wszelką cenę szukają rozwiązania sytuacji i mają z tego satysfakcję

Reakcją na stres są:

wieczorne napięcia i problemy z zaśnięciem

przeżywanie stresów od nowa

nocne koszmary

poranny brak sił na zmierzenie się ze stresem na nowo

Zajadające stres



Stanowią 32% Polek. Zazwyczaj łączą prace zawodową z wychowywaniem dzieci. W tej grupie 24% stanowią 25-34- latki, dobrze wykształcone(56% ma wykształcenie wyższe). 71% ma męża lub stałego partnera, a 41% ma na utrzymaniu dzieci. Ponad dwukrotnie częściej (71%) niż w przypadku niewyspanych wojowniczek wymieniają na pierwszym miejscu stres w życiu prywatnym.

Także zapracowane, ale zamiast nadgodzin (8% pracuje więcej niż 8 godzin w dni powszednie), pracują dodatkowo w weekendy (30%). Zapewne dlatego, że trudno pogodzić pozostawanie po godzinach i odebranie dziecka z przedszkola czy szkoły. Ma wsparcie w bliskich: 34% może liczyć na męża, 26% na dziecko lub innych członków rodziny.

Zajadające stres:

najbardziej stresują je różne sytuacje z życia prywatnego: problemy z dziećmi, z partnerem, kłótnie i zwykłe codzienne sprawy

są one przyczyną gorszego samopoczucia, przygnębienia i frustracji

uważa, że nie może liczyć na wsparcie innych osób, a sama rzadko o nie prosi

Reakcją na stres jest:

szukanie czegoś na poprawę nastroju, czyli zjedzenie czegoś dobrego. Rzadko jednak kończy się na jednej czekoladce…

Głodujące i w depresji



Stanowią 27% Polek. Wiele z nich to, podobnie jak zajadające stres, młode, wykształcone, pracujące mamy. 29% z nich ma mniej niż 34 lata, 40% ma już na utrzymaniu dzieci, a 53% wykształcenie wyższe. Aż 95% z nich przyznaje, że stresuje się często, ale częściej w pracy. Dużo pracują: 28% więcej niż 8 godzin w dni powszednie, a 26% w weekendy. I także w pracy (u koleżanek) znajdują wsparcie (35%). Drugim ważnym wsparciem jest dla nich mąż.

Głodujące i w depresji:

przez stres czują się chore i tracą ochotę na wszystko

czują, że stres wypełnia całe ich życie – rodzina, znajomi, ważne sprawy, wszystko schodzi na dalszy plan

są poirytowane i zaczynają je denerwować rzeczy, które ignorowały wcześniej

mają poczucie, że nie da się zrobić nic, by sobie pomóc

W reakcji na stres:

przestają jeść, bo wszystko smakuje jak papier i mają skurcze żołądka

A do jakiej grupy ty się zaliczasz?

Tekst powstał na podstawie raportu "Stres Polek" przygotowany na zlecenie firmy M.C.M. Klosterfrau Healthcare sp. z o.o.

