Jedynie nieco ponad 30% osób starszych w Polsce pozytywnie ocenia swój stan zdrowia. Aż 2/3 seniorów nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej . Dla wielu z nich wyzwaniem są codzienne czynności – takie jak spacer, przygotowanie posiłków, czy wizyta u lekarza. Dlatego powstają inicjatywy, które mają na celu uzmysłowienie, szczególnie nie zdającym sobie z tego sprawy młodym osobom, jak ważne jest spędzanie czasu ze starszymi. Jedną z takich akcji jest kampania pod hasłem: "Podziel się młodością".

Reklama

Słaba jakość życia codziennego

Seniorzy w Polsce krytycznie oceniają jakość swojego życia – według badań przeprowadzonych w 2015 roku przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, jedynie 31,9% osób starszych uważa, że stan ich zdrowia jest dobry lub bardzo dobry. Problem stanowią często zwykłe, codzienne czynności. Seniorzy zgłaszają potrzebę wsparcia w pracach domowych, przy wizytach u lekarza, wyjściu na spacer, zrobieniu zakupów, czy odwiedzinach znajomych .

Istotny wpływ na samopoczucie i stan zdrowia seniorów może mieć aktywność fizyczna. Tę podejmuje jednak tylko co trzeci senior.

- Starsze osoby często potrzebują jedynie motywacji, zrozumienia oraz pomocy w rozwiązaniu prostych problemów. Te, choć młodym osobom mogą wydawać się błahe, często w znaczy sposób ograniczają aktywność seniorów – a nawet ją uniemożliwiają. Dlatego bardzo ważne jest, by angażować młodych ludzi w inicjatywy, które mają na celu poprawę jakości życia seniorów i mobilizują ich do aktywności fizycznej - mówi Katarzyna Jezierska, Dyrektor Marketingu GSK Consumer Healthcare.

Pomoc młodszego pokolenia

Niezwykle ważne jest, aby o takich inicjatywach informować i do nich zachęcać. Kampania "Podziel się młodością", której celem jest aktywizacja seniorów poprzez młodsze pokolenia realizowana jest przy współpracy z wybranymi influencerami i zachęca młodych ludzi do aktywnego spędzenia czasu z bliskimi, starszymi osobami, np. dziadkami. Połączona jest z konkursem, w którym młode osoby mogą podzielić się zdjęciem z bliską sobie straszą osobą i pokazać, jak wspólnie spędzają aktywnie czas. Więcej informacji o konkursie na stronie konkurs.rozruszajstawy.pl.

Sponsorem akcji jest GSK (GlaxoSmithKline) Consumer Healthcare, dystrybutor leku na ból stawów Voltaren Max, który od lat angażuje się w kampanie mające na celu aktywizowanie seniorów

Jak aktywizować starsze osoby ?

Czasy współczesne charakteryzują się niezwykle szybkim tempem życia. Młodzi ludzie wyznaczają sobie ambitne cele, które niestrudzenie starają się osiągać. Często jednak zapominamy, że nasze otoczenie to nie tylko młode, prężnie funkcjonujące osoby. Wśród nas są także seniorzy, którzy bardzo często czekają na poświęcenie im odrobiny uwagi. To oni przez swoje długie lata zdobyli doświadczenie i wiedzę, która niejednej młodej osobie pomogłaby znaleźć rozwiązanie pojawiających się na jej drodze problemów.

Podziel się młodością

Dlatego powstają inicjatywy które mają zachęcać młode pokolenia do aktywnego spędzania czasu z osobami starszymi. Jednym z nich jest kampania, połączona z konkursem pod hasłem: "Podziel się młodością". Jego celem jest zachęcanie młodych ludzi do wysyłania zdjęć z bliskimi sobie starszymi osobami. Na fotografiach powinny zostać uwiecznione ważne momenty, pokazujące jak aktywnie, kreatywnie można spędzać ze sobą czas. Konkurs jest wspierany jest przez influencerów – Fashionelkę, Łukasza Podlińskiego oraz tasteaway, którzy bardzo chętnie zaangażowali się w promowanie spędzania czasu z seniorami i wspierania idei międzypokoleniowego dialogu. Zwycięzcy konkursu będą mogli zdobyć nagrody umożliwiające dalsze, wspólne spędzanie czasu z bliskimi – takie jak np. vouchery na weekend w górach czy też rodzinną sesję fotograficzną, a przesłane przez nich zdjęcia stworzą galerię inspiracji.

Jednak czy zawsze mamy pomysł jak to zrobić? Przedstawiamy kilka inspiracji na wspólnie spędzanie czasu z seniorem:

Sport



Jak mówi stare przysłowie "w zdrowym ciele, zdrowy duch". Aby zachować jak najdłużej sprawność należy regularnie ćwiczyć. Jednak w pewnym wieku nasz organizm może odmówić posłuszeństwa i ekstremalne sporty nie będą już możliwe. Mimo wszystko, codzienna dawka ruchu pomaga zachować witalność, poprawia krążenie, a na pewno wpływa na dobry nastrój. Dlatego warto zaprosić straszą osobę na codzienny spacer. Może być to pobliski park lub malownicze alejki. W czasie takiego spaceru być może dowiemy się wielu ciekawych informacji na temat danej okolicy, poznamy jej przeszłość, ale przede wszystkim miło spędzimy wspólnie czas, urozmaicany interesująca rozmową. Poza spacerem warto zainteresować się czy w naszej okolicy są organizowane międzypokoleniowe spotkania taneczne. To także interesująca forma aktywności fizycznej. Do dyspozycji są także: pływalnie, ogólnodostępne siłownie umiejscowione na świeżym powietrzu, czy nordic walking.

Kultura i sztuka

Kina, teatry, opery czy muzea to miejsca, do których możemy się udać w towarzystwie bliskiej starszej osoby. Także interesujące wystawy, czy wernisaże mogą stać się pretekstem do ciekawej wymiany poglądów i spostrzeżeń. Młode osoby mogą poznać punk widzenia seniorów lub zwrócić uwagę na elementy dla nich, ze względu na młody wiek i mniejszy bagaż doświadczeń, niezauważalne.

Międzypokoleniowa wymiana wiedzy

Człowiek uczy się przez całe życie. Jeśli tylko pozwala na to organizm warto zaproponować starszym osobom rozegranie partii szachów, nauczyć je nowych gier lub pokazać jak posługiwać się sprzętem elektronicznym. Na pewno niejednego z nas zaskoczy, jak szybko seniorzy potrafią przyswoić obsługę komputera. I to właśnie oni staną się mistrzami serfowania po zakamarkach Internetu. Warto także powrócić do zaniechanego zwyczaju wspólnego czytania na głos książek.

Sentymentalne podróże w czasie

Czasami idealną formą wspólnie spędzonego czasu będzie długa rozmowa. Starsze osoby to nieoceniona skarbnica wiedzy. W swoim życiu przeżyli niejedną ciekawą przygodę, poznali interesujących ludzi, mają do opowiedzenia zabawne anegdoty lub piękne, wzruszające historie. Niejednokrotnie podczas takich opowieści możemy poznać odpowiedzi na nurtujące nas pytania i znaleźć rozwiązanie problemów współczesnej rzeczywistości. Dlatego warto skorzystać z doświadczenia starszych osób i być może uniknąć popełnionych już przez naszych bliskich błędów. Takie opowieści osób starszych mogą być także niepowtarzalną lekcją historii, opowiedzianą przez osobę uczestnicząca bezpośrednio w wydarzeniach, o których czytaliśmy dotychczas tylko w książkach.

Reklama

Ponadpokoleniowe sekrety

Czerpiąc z doświadczenia seniorów, warto poznać tajniki sztuk rozwijanych latami przez starsze osoby. Jedną z nich jest niewątpliwie...gotowanie. Niepowtarzalny smak zupy pomidorowej, słodki aromat soczystej szarlotki czy wykwintny smak pieczeni. To tylko niektóre z potraw kojarzących się ze smakami dzieciństwa. Wspólne gotowanie to czas, który możemy poświęcić na miłą rozmowę, ale także poznać proste, sprawdzone sposoby na przygotowanie posiłku, którym zaskoczymy swoich znajomych. Seniorzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Lubią czuć się potrzebni i sprawia im wielką radość, gdy widzą, jak ich rady, czy sprawdzone i wypracowane przez lata rozwiązania ułatwiają życie młodszym pokoleniom.