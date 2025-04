Do egzaminu dojrzałości pozostał miesiąc. Jeśli twój maturzysta będzie siedział nad książką średnio osiem godzin dziennie (no, niestety!), ma aż 264 godziny nauki! To naprawdę dużo, zważywszy, że przeciętnie może przeczytać w tym czasie prawie 16 tysięcy stron. Korzystając zaś z prostych technik koncentracji i szybkiego czytania, może tę liczbę nawet podwoić, a jednocześnie sprawić, że dobrze zapamięta przeczytane informacje. Kluczem do sukcesu jest motywacja. Zatem warto, by twoje dziecko samo zdecydowało, czy woli dobrze zdany egzamin dojrzałości (a co za tym idzie – ogromne możliwości wyboru kierunku studiów), czy też oczekiwanie do września na zwolnienie się miejsca na jakiejkolwiek liście rezerwowej. Jeśli zatem podejmie decyzję, że jednak się pouczy, podsuń mu nasze rady.

Lepszy relaks niż stres

Nauka podczas relaksu (zwanego też stanem alfa) jest wielokrotnie bardziej efektywna. Przyswojony w takich warunkach materiał zapamiętywany jest także na dłużej.

- Jak to zrobić? Zanim usiądziesz do książek, przez chwilę oddychaj powoli i głęboko, aż do przepony (połóż dłoń na brzuchu, powinna unosić się podczas wdechu i opadać przy wydechu). Możesz włączyć muzykę, np. "Cztery pory roku" Vivaldiego, które mają rytm ok. 60 uderzeń na minutę, co odpowiada rytmowi naszego ciała w stanie relaksu. Po chwili ustąpią wszelkie napięcia fizyczne i psychiczne, a umysł stanie się chłonny jak gąbka.

Zwiększanie tempa czytania

Polecana przez wielu autorów prosta metoda pozwala na płynny ruch gałek ocznych, co nawet 2–3-krotnie może przyspieszyć czytanie.

- Jak to zrobić? Weź ołówek lub długopis i przesuwaj nim wzdłuż czytanego wersu. To eliminuje niepotrzebne skoki oczu, a także umożliwia jednoczesne obejmowanie wzrokiem kilku wyrazów.

Poprawa koncentracji

Polecamy ćwiczenie, które warto robić przed rozpoczęciem nauki, ale także wówczas, gdy po kilku godzinach ślęczenia nad książką przychodzi znużenie. Dodaje energii, odpręża umysł i ułatwia koncentrację.

- Jak to zrobić? Lewą rękę połóż na brzuchu i zatocz nią kilka okręgów. Prawą ręką kilka razy poklep się po głowie. Powtórz obydwie czynności jednocześnie i z podobną prędkością. Postaraj się utrzymać różnicę kształtów obydwu ruchów. Rób to ćwiczenie przez kilka minut.

Wspomaganie z apteki

Przez miesiąc bierz regularnie preparaty poprawiające pamięć i koncentrację, np. Sesja, Bodymax, Bakozin, Super IQ.