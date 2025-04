Pomysłów na oświadczyny jest tyle, ile par. Zanim zabierzesz się za planowanie zaręczyn, najpierw dobrze poznaj charakter, upodobania i marzenia partnerki. Ma to być przecież wyjątkowe wydarzenie, które wspominać będziecie do końca życia! Niektóre kobiety preferują huczne, szalone oświadczyny, inne wolą, by odbyły się w domowym zaciszu, w romantycznej atmosferze, a część z nich wcale nie chce zaręczyn! Drogi mężczyzno, prosimy, wybadaj grunt, zanim na serio się na coś zdecydujesz!

