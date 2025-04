Podczas spotkań towarzyskich jakaś niezręczność może przytrafić się każdemu. Na szczęście z kłopotliwej sytuacji zawsze udaje się wybrnąć!

Co zrobić, kiedy zapomnisz o prezencie?

Znajomi zaprosili cię na kolację. Ty przyszłaś bez prezentu, bo zupełnie zapomniałaś, że w tym dniu są imieniny pani domu. Co robić? Nie wpadaj w panikę. Po prostu złóż solenizantce życzenia, uściskaj ją i... przeproś za swoje gapiostwo („Jestem taka zabiegana!”). Gdy jeszcze dodasz, że z upominkiem wpadniesz w najbliższych dniach, gospodarze na pewno okażą wielkoduszność.

Co zrobić, kiedy niechcący powiesz za dużo?

Żegnasz teściów, którzy gościli u ciebie na obiedzie.

– Jakie miłe było to nasze spotkanie, nawet się nie spodziewałam... – wypalasz bez zastanowienia. Jak zatuszować nietakt? Staraj się nie okazać po sobie zmieszania i szybko zmień temat. Gdy np. od razu zapytasz o coś teściów, skupią się na odpowiedzi i może nawet się nie zorientują, że przed sekundą palnęłaś gafę.

Co zrobić, kiedy pomylisz czyjeś imię?

Koleżanka pojawiła się na imprezie z nowym partnerem. A ty przez pomyłkę zwracasz się do niego imieniem jej poprzedniego chłopaka...

Jak się ratować? Najlepiej powiedz od razu o swoim zażenowaniu. Nie bij się jednak przesadnie w piersi, raczej podejdź do sprawy z humorem („Auuu, ale wpadka! Wybaczcie!”). Przyznanie się do błędu i przeproszenie to jedna z najlepszych strategii tłumaczenia się z niezręcznych zachowań.