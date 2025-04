Porady online – nowość w poradnictwie

Nowe technologie stosowane w medycynie i terapii najpierw muszą przejść swój „chrzest bojowy” na wolnym rynku. Początkowo sprawdza się ich ogólne zastosowanie oraz wyklucza ich błędność. Później testuje się ich możliwości. Co więcej, nie tylko przedsiębiorcy z nich korzystają. Coraz częściej i chętniej sięgają po nie organizacje zajmujące się profilaktyką społeczną, a od pewnego czasu także instytucje prowadzące terapię.

Online są już nie tylko informacje o pomocy, leczeniu i wsparciu, czy same grupy wsparcia działające w sieci, ale także formy opieki nad pacjentem z depresją. Wiadomości online, jako możliwe narzędzie pracy profesjonalisty, zwróciło uwagę naukowców z Group Health Research Institute. Zespołem badawczym kierował dr Gregory E. Simon, który określił wyniki badań jako potwierdzające wysoką efektywność wiadomości online w opiece nad pacjentami cierpiącymi na depresję.

Komfortowy kontakt

Tradycyjna opieka, zwłaszcza po rozpoczęciu leczenia, może nie zapewniać optymalnej częstotliwości kontaktu. Zdarza się, że pacjenci nie przyjmują przepisanych lekarstw, nie przychodzą na umówione kolejne wizyty. Zniechęcają się z powodu długotrwałego dobierania leku i dawki. Aby kontakt z pacjentem uczynić nieco częstszym i mniej uciążliwym, niektóre ośrodki zdecydowały się na rozmowy telefoniczne z pacjentami.

Zmiana dała dobre rezultaty oraz podniosła satysfakcję pacjentów ze świadczonych przez ośrodki usług. Rozmowy telefoniczne, oceniane jako satysfakcjonujące, nie zapewniają jednak pełnej swobody komunikacji. Nie sprzyja to utrzymaniu dobrostanu. Obawa przed uczestnictwem w rozmowie osób trzecich może powodować poczucie dyskomfortu, wstydu czy zażenowania, a to z kolei może sabotować terapię.

Przewaga wiadomości online polega na swobodzie w czasie ich odbioru i odpowiedzi – kontakt można rozłożyć w czasie tak, by komunikacja odbywała się w warunkach dla pacjenta optymalnych. Ma to ogromne znaczenie szczególnie w przypadkach chronicznych, gdy opieka medyczna powinna pozostać jak najmniej uciążliwa i inwazyjna, by nie zakłócać normalnego trybu życia.

Remedium na finansowe bolączki

Mimo obaw zespołu dr Simona, okazało się, że pacjenci byli zadowoleni z kontaktu za pomocą wiadomości. Połowa z 208 badanych pacjentów cierpiących na depresję, po wizycie u lekarza miała trzykrotny kontakt online z przeszkoloną pielęgniarką. Badani z tej grupy czuli się mniej przygnębieni, oceniali leczenie jako bardzo satysfakcjonujące i przyjmowali farmaceutyki zgodnie z zaleceniem lekarza.

Na pewno w wielu przypadkach kontakt osobisty jest niezastąpiony. Dlatego tym większa jest korzyść z rozszerzenia możliwości o wiadomości online. Ten rodzaj kontaktu pozwala na ogromną oszczędność czasu personelu. Dzięki temu można go przeznaczyć na tradycyjne formy leczenia w przypadkach, które tego szczególnie wymagają. Szacuje się, że obcięcie kosztów, związanych z oszczędnością czasu, spowoduje spadek cen terapii, a tym samym – większą jej dostępność. Wszystko to bez szkody dla pacjentów.

