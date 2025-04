Na pytanie odpowiada ekspert w dziedzinie psychologii Jowita Kalicka

Reklama

Kluczem do małżeńskiego szczęścia jest robienie wielu rzeczy razem. To siłą rzeczy zbliża do siebie ludzi. Zacznijcie zatem sprawdzać, co lubicie robić wspólnie. Na dobry początek warto nawet sporządzić listę spraw, które wam to ułatwią. Co może się w tym spisie znaleźć? Choćby codzienne zakupy, gotowanie obiadu, słuchanie muzyki, weekendowe wypady do znajomych czy kina. Każde z tych zajęć to doskonała okazja, żeby się do siebie przytulić, pocałować, powiedzieć sobie coś miłego. Pamiętajcie, im więcej będzie między wami takich ciepłych, przyjaznych gestów, tym lepiej dla waszej miłości!