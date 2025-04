Każdego dnia dbasz o swoich najbliższych, pomagasz im w codziennych obowiązkach, troszczysz się o nich, starasz się spełniać ich marzenia i... jesteś szczęśliwa! Jeśli właśnie tak czujesz, to wspaniale, gorzej natomiast, jeśli zdarzają się chwile, gdy zadajesz sobie pytanie - a co ze mną, dlaczego nikt nie troszczy się o mnie?

Jeżeli odczuwasz psychiczne i fizyczne zmęczenie, jesteś przygnębiona,

łatwo się irytujesz, tracisz dobry humor - zmień coś! Nie przyzwyczajaj się do myśli, że tak już musi być, że z wiekiem po prostu jest coraz gorzej, to nie prawda!

Kobieta musi nauczyć się zdrowego egoizmu, dzięki któremu będzie bez wyrzutów sumienia dbać nie tylko o dom i rodzinę, ale także o siebie samą. Pamiętaj, jeżeli bezgranicznie poświęcasz się innym, któregoś dnia pokłady Twojej energii po prostu się wyczerpią, a wtedy bardzo trudno jest odzyskać zdrowie, urodę i radość.

Nie wiesz jak zacząć nowy, lepszy etap Twojego życia? Nie bój się, to nie musi być wielka rewolucja, wystarczy kilka małych zmian, które sprawią, że będziesz się częściej uśmiechać. Może jeszcze w to nie wierzysz, ale szybko się przekonasz, że Twoi bliscy z podziwem spojrzą na nowe, zdrowsze i piękniejsze oblicze pewnej siebie kobiety. Bądź nadal czułą żoną i troskliwą matką, bo nie chodzi o to, by zrezygnować z tych ważnych ról, sprawa polega na tym, by pokazać właśnie osobom które kochasz, że Ty też musisz mieć czas tylko dla siebie i w pełni na niego zasługujesz.

A teraz do dzieła! Po pierwsze, odpowiedz sobie na pytania: kiedy ostatnio byłaś u lekarza, czy chodzisz regularnie do ginekologa, czy badasz swoje piersi, czy pamiętasz datę ostatniej cytologii, morfologii krwi? Bądź szczera wobec siebie, jeżeli zaniedbałaś te niezwykle ważne dla zdrowia kwestie, musisz bezwzględnie nadrobić zaległości.

Po drugie, przypatrz się temu co, i jak jesz? Gdy dzieci wracają ze szkoły podajesz im ciepły obiad, ale nie masz czasu, by usiąść i spokojnie zjeść wspólny posiłek, bo już biegniesz by zrobić pranie... Tak nie można! Jedzenie w pośpiechu może prowadzić do poważnych chorób, a jeśli ten argument Cię nie przekonuje, to wiedz, że wspólny posiłek z całą rodziną, jest podstawą dobrych relacji pomiędzy jej członkami - może więc warto zwolnić tempo?

Po trzecie, dbaj o figurę i zdrowie poprzez sport i rekreację. Czy pamiętasz o tym, by się gimnastykować, jeździć na rowerze,

albo chociaż spacerować? Pewnie monotonne brzuszki nie sprawiają Ci przyjemności, a samodyscyplina nie jest Twoją mocną stroną? Nie musisz ćwiczyć w samotności, wybierz się na zajęcia gimnastyczne, tam spotkasz się z innymi kobietami, będzie czas na śmiech, ploteczki i wspólny wysiłek fizyczny, który poprawi Twoją kondycję i samopoczucie.

Po czwarte, jeśli chcesz być szczęśliwa spełniaj także swoje zachcianki i marzenia. Kiedy ostatnio czytałaś książkę, byłaś w kinie, albo na dobrej kawie z przyjaciółką? Czy na prawdę uważasz, że nie zasługujesz już na takie drobne przyjemności?

Nie czekaj na to, aż dzieci zaproponują Ci miły wieczór, zapomnij, że mąż, którego sama rozleniwiasz wyjdzie z inicjatywą wspólnego wyjścia do teatru. Jeżeli nie nauczysz najbliższych, by szanowali Ciebie i Twój czas, i nie pokażesz im, że Ty też masz różne potrzeby, nadejdzie taki dzień, w którym coś w Tobie bezpowrotnie pęknie! Poczujesz się samotna, zawiedziona, niedoceniona... Każda z nas musi pielęgnować w sobie porcję zdrowego egoizmu, tylko wtedy będziemy szczęśliwe i będziemy potrafiły dzielić się naszym szczęściem z bliskimi.

