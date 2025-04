Czy wiesz, że można wybrać miejsce porodu? Coraz więcej ciężarnych decyduje się skorzystać z takiej możliwości, jednak nadal zdecydowana większość Polek wybiera odział położniczy. W 2014 r. ok. 98% dzieci urodziło się w szpitalu.

Jednocześnie nie brakuje głosów krytycznych - szpitalne procedury nie pozwalają rodzącej czuć się wystarczająco swobodnie i nie dają poczucia intymności. Dlatego coraz więcej mówi się o porodach w zgodzie z naturą, w otoczeniu najbliższych, poza murami szpitala, gdzie najważniejsza jest przyszła mama i dziecko, a nie personel medyczny. Jaki rodzaj porodu naturalnego można wybrać? Czy jest bezpieczny?

Poród w wannie

Przyszła mama rodzi w specjalnej wannie z wodą o temp. 36-37˚C i głębokości ok. 55 cm. Woda pomaga rozluźnić spięte mięśnie, co łagodzi skurcze i sprawia, że poród jest mniej bolesny, a także przebiega sprawniej. Dziecko łagodnie przechodzi z łona do świata. Swój pierwszy oddech bierze, na oczach mamy, kiedy jest wyciągane na powierzchnię.

Do porodu w wannie trzeba się specjalnie przygotować, konieczne są nie tylko konsultacje z lekarzem i rozmowa z położną, ale ukończenie przyszpitalnej szkoły rodzenia i to wraz z osobą towarzyszącą, której obecność jest również jednym z warunków, jakie trzeba spełnić.

Taki poród nie będzie bezpieczny w przypadku kobiet cierpiących na: choroby układu krążenia, nadciśnienie, choroby skórne, anemię. Inne przeciwwskazania to: nieprawidłowe ułożenie dziecka, łożysko przodujące, krwawienia w trakcie ciąży.

Poród w domu

Przyszła mama rodząc w domu może zapewnić sobie warunki, jakie uzna za najbardziej komfortowe, a położna, która profesjonalnie ją wspiera, nie będzie zajęta innymi obowiązkami.

Duża swoboda, nie tylko w wybraniu wygodnej pozycji oraz poczucie intymności to niewątpliwe zalety porodu w domu, podobnie jak bardziej korzystna flora bakteryjna. Niestety w szpitalach, nawet bardzo sterylnych, dochodzi często do różnych zakażeń, w tym np. żółtaczką.

Poród w domu wykluczają m.in.: ciąża bliźniacza, choroby kardiologiczne, przebyte operacje ginekologiczne, a także wcześniejsze leczenie niepłodności.



Poród w Domu Narodzin

Dom Narodzin to propozycja dla osób, które chcą rodzić drogą naturalną pod nadzorem wykwalifikowanej kadry, jednak bez ingerencji medycznej takiej jak np. rutynowe nacięcie krocza. W trakcie porodu sięga się po niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu – masaż, dobór wygodniejszej pozycji. Rodzącą wpierać może więcej niż jedna osoba z jej otoczenia.

Przeciwwskazania to m.in.: cukrzyca, choroby przewlekłe, stany zapalne, ciąża mnoga, wcześniejsze poronienia.

Poród naturalny a poród w naturze

Należy zaznaczyć, że poród naturalny nie jest tym samym co poród w naturze, chociaż oba możemy nazwać zgodnymi z naturą. Zdarzają się kobiety, które nie tylko pragną urodzić dziecko siłami natury, czyli fizjologicznie, drogami rodnymi, ale również w plenerze – w lesie, w górach, nad rzeką.

Opowiadają, że poród w otoczeniu przyrody to dla nich wyjątkowe wydarzenie, które zmienia stosunek do małżeństwa, rodziny. Chcą rodzić tak, jak kobiety wywodzące się z koczowniczego plemienia Tuaregów na Saharze, których dzieci przychodzą na świat na pustyni, czy jak buszmenki Kung z Afryki, które traktują Ziemię jak położną.

Jeżeli chcesz zobaczyć kobiety, które zdecydowały się rodzić na łonie natury, a także poznać powody ich decyzji, obejrzyj nowy program "Poród w dziczy".

Reklama

