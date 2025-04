Rozwiąż test, a dowiesz się, czy jesteś wielbicielką porządku, czy raczej zwyczajną bałaganiarą.

1. Czy masz specjalne segregatory na dokumenty?

a) to chyba oczywiste...3

b) nie na wszystkie...2

c) po co?...1

2. Gdyby w firmie ktoś musiał cię zastąpić?

a) bez problemu znalazłby potrzebne papiery...3

b) musiałby się najpierw rozejrzeć...2

c) nie poradziłby sobie...1

3. Jak często na firmowych dokumentach zapisujesz telefon do koleżanki?

a) nigdy...3

b) czasami...2

c) bardzo często...1

4. O czym świadczy porządek na biurku i w biurku?

a) o tym, że jego właściciel jest świetnie zorganizowany...3

b) o tym, że jest pedantem...2

c) o tym, że jest nudziarzem...1

Ponad 10 punktów: Nie lubisz tracić bezproduktywnie czasu, więc każdy drobiazg na twoim biurku ma swoje miejsce. Poza tym uważasz, że pracownik nie powinien się stresować z byle powodów, a do takich zaliczasz szukanie dokumentów. Drażni cię także bałagan na innych biurkach, dlatego dość często zwracasz kolegom uwagę. Przystopuj odrobinę z tą swoją misją nawracania współpracowników.

Od 7 do 9 punktów: Wprawdzie jesteś już bliska ideału, ale musisz jeszcze odrobinę nad sobą popracować. Spróbuj usprawnić swoją organizację pracy, a będziesz mogła sobie pogratulować. Nie chodzi przecież o to, aby pokazać się szefostwu z jak najlepszej strony, ale aby ułatwić sobie pracę.

Do 6 punktów: Jest gorzej niż źle. Jeśli tak dalej pójdzie, pół życia strawisz na szukanie zagubionych papierów. A przecież nie o to ci chodzi. To praca jest dla ciebie, a nie ty dla pracy. I jeszcze ten dodatkowy stres, że znowu coś się zawaliło przez twoje niedbalstwo. Możesz wszystko zmienić. Wystarczy dobrze opracowany plan i kilka godzin solidnych porządków.