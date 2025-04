Testy pochodzą z książki Mirosława Słowikowskiego "Charakter na całe życie", która ukazała się nakładem wydawnictwa Ravi.

Reklama

Jedynka to osoba, która bardzo chciałaby uporządkować swoje życie we wszystkich jego sferach, ale niestety nazbyt często jej się to nie udaje i jakiś „obszar” pozostaje zaniedbany. Takiej sytuacji Jedynki nie lubią. Kiedy w życie wkracza więcej chaosu pojawia się silny samokrytycyzm i marzenia o lepszym świecie.

Dwójka potrafi nieść pomoc, nawet wtedy, gdy sama potrzebuje jej bardziej. Jeśli widzi efekty tej pomocy jest szczęśliwa. Kiedy ktoś nie zauważy jej prawdziwej dobroci robi jej się ogromnie przykro, a czasami wręcz traci poczucie wartości i przestaje pomagać czując się dotkniętą. Czasami szuka nowych „ofiar”, aby im pomagać.

Trójka kocha wyzwania, planowanie, odważne życie i dostosowuje się znakomicie do nowych sytuacji. Stara się spełniać w rodzinie i utrzymywać jej dobry wizerunek. Chociaż na zewnętrz zawsze uśmiechnięta, tak na prawdę jest wrażliwym i pełnym różnorodnych uczuć, także smutku, człowiekiem. Kiedy realizacja celów rodzinnych i zawodowych nie powiedzie się, zastępuje ją wewnętrzna pustka i wycofanie.

Czwórka głęboko przeżywa świat, a emocje czasem są silniejsze niż realizm. Całe życie odczuwa niedosyt głębokich przeżyć, jakby coś jej odebrano i pozostała niezagojona rana. Szuka w sobie niepowtarzalności, a kiedy jej nie odnajdzie zniechęca się do życia popadając w przygnębienie.

Piątka lubi mieć solidną wiedzę o zagadnieniu, z którym się zapoznaje. Nie jest konieczne wchodzenie do rzeki, żeby ją zbadać, zatem Piątka lubi obserwować życie z boku. Czasem ta chęć izolacji powoduje powstanie uczucia samotności. Trudno jednak zawrzeć kompromis, bo jak tu znaleźć płaszczyznę porozumienia wyłącznie na gruncie intelektu?

Szóstka w swoim życiu woli wesprzeć się na grupie, która zapewni jej bezpieczeństwo nawet, jeśli sprzeciwia się autorytetom lub władzy. Nie przepada za błyszczeniem i rywalizacją. Wspaniale realizuje się w drugiej linii. Kiedy zostaje zdradzona staje się bezradna, albo wręcz przeciwnie, pragnie uparcie osiągnąć sukces.

Pełna energii, pomysłów i chęci do działania Siódemka cały czas jest w ruchu. Bije od niej optymizm i nie spotkasz jej w melancholijnej zadumie. Niestety efekt kompulsywnego optymizmu to także nie dostrzeganie błędów, które mogą doprowadzić do kryzysu w rodzinie, nierozumiejącej dynamiki działań Siódemki.

Niezwykłe wprost poczucie sprawiedliwości jest tak zrośnięte z Ósemką, że w jego imieniu jest w stanie prowadzić walkę do ostatniej kropli krwi. Nawet, gdy jest powszechnie niezrozumiana dąży do realizacji słusznego celu. Niestety otoczenie często nie ma podobnego zdania i uważają Ósemkę za zbyt twardą, niezdolną do kompromisu, co jej samej wydaje się głęboko niesprawiedliwe.

Dziewiątka przez całe życie dąży do osiągnięcia wewnętrznego spokoju i równowagi. Woli spędzić czas czytając dobrą książkę, słuchając muzyki i wyciszając umysł, a nie realizując jakieś ekscentryczne plany. Niestety oczekiwania otoczenia skutecznie burzą tę atmosferę, a wtedy Dziewiątka jest zmuszona stawiać bierny opór, co buduje w niej niepewność i tworzy nieznośny chaos myślowy.

Konkurs! Konkurs! Konkurs!

Pierwszych 10 osób, które przyślą prawidłową odpowiedź na pytanie:

Jaki tytuł nosi poprzednia książka Mirosława Słowikowskiego?

Reklama

otrzyma od nas ufundowane przez Wydawnictwo Ravi egzemplarze "Charakteru na całe życie".Maile zatytułowane "Charaktery" prosimy nadsyłać na adres konkurs@polki.pl

Proszę nie zapomnieć o podaniu adresu.