Tak, żywiołem Bliźniąt z opiekującym się nimi Merkurym, Wagi z Wenus, Wodnika z Uranem i Saturnem jest powietrze. Nie można bez niego istnieć. To ono włada ruchem, inteligencją, odświeża. Jego naturą jest ulotność, lekkość. Ulubionym kolorem powietrza jest żółty, najwłaściwszym kierunkiem wschodni, najpiękniejszą porą roku wiosna, a dnia świt. Ruch, czyli początek wszystkiego. Nowe życie. Znów pachną ulubione zioła, spod nóg uciekają dmuchawce, życie nabiera lekkości, ale i szybkości. Dla ludzi powietrza wszystko jest jasne i przejrzyste. Wiedzą w jaki sposób naturalnie poprawić koncentrację i pamięć, która w ich wypadku jest szczególnie ważna.

Reklama

Jako wybranka powietrza potrafisz dedukować i myśleć abstrakcyjnie. Ono obdarowuje cię niezależnością, intelektualną inspiracją, zdolnością wynalazczą. Daje niezależność, przyjaźń, braterstwo. Jeśli ci go brakuje, zaczynasz być od innych uzależniona, traktujesz siebie przedmiotowo, jeśli masz go za dużo, przestajesz dotrzymywać obietnic. Bo znaki powietrza żyją przede wszystkim w świecie myśli, wypełnia je energia umysłu. Twój żywioł podpowiada Ci co robić, by w naturalny sposób podnieść poziom energii życiowej i aktywować umysł i ciało do działania.

W domach ludzi powietrza oddycha się pełną piersią i oczywiście samodzielnie. To domy, które przyciągają. Goście czują się tam wspaniale, bo mają swoje prawa, mogą mieć swoje zdanie, gospodarze się z nimi liczą. W powietrznym domu rozmawia się na każdy temat. A poza tym ta przestrzeń!

No właśnie, przestrzeń potrzebuje także powietrza w życiu prywatnym i zawodowym. Powietrzni są dość wybredni, niechętnie angażują się w głębokie i trwałe związki. Więdną jednak, gdy żyją w samotności i są odcięci od informacji. Jeśli już nie mogą przebywać wśród ludzi, to przynajmniej w otoczeniu dzieł sztuki. To twórcy przez duże „T”. Uczą się szybko, są ciekawi świata, z pasją oddają się studiowaniu interesującej ich dziedziny. Powietrzni to zdolni dziennikarze, odkrywczy naukowcy. Imponują bystrością umysłu, tryskają dowcipem, są atrakcyjni towarzysko. Nie cierpią pustych minut i myślenia o niczym. Nieustannie coś odkrywają i gdzieś chodzą. W małym palcu mają wszelkie nowinki kulturalne i potrafią o swojej pasji opowiadać ze swadą. W ogóle uwielbiają dyskutować, omawiać, komentować. Jeśli natomiast coś ich nie dotyczy lub nie zainteresuje, nawet się nad tym nie zatrzymają.

Reklama

Panie powietrzne byłyby wprost idealne, gdyby nie ich dość uciążliwe słabości. Nie mają stałego celu, zamartwiają się błahostkami, potrafią też skrajnie wrogo zareagować na zupełnie niewinną uwagę. Na szczęście dzięki wiedzy radzisz sobie ze stresem i stanami napięcia szybko i bezpiecznie.



Także z wydumanych problemów rodzą się u ludzi powietrza problemy zdrowotne. Największe kłopoty mają z układem nerwowym, i dlatego winny dbać o nastrój i samopoczucie, miewają również tendencje do zaburzeń czynnościowych. Nie najlepiej wówczas pracują ich serce, jelita i wątroba. Szczególnie podatne są Bliźniaczki, bez przerwy zmęczone i znużone, a zwłaszcza wtedy, gdy brakuje im intelektualnych podniet. Zamiast się nad sobą użalać, powinny zmęczeniu zapobiegać. Wagi z kolei miewają kłopoty z przyswajaniem cukru, ponieważ za wszelką cenę pragną, aby zawsze było miło. A że nie zawsze się to życzenie spełnia, więc z rozpaczy objadają się słodyczami. A to już krok do choroby trzustki. W dojrzałym wieku zbyt boleśnie przechodzą też menopauzę i oczywiście nic z tym nie robią. Nadwrażliwym Wodniczkom zagrażają najbardziej zaburzenia nerwowe. Szczególnie jest to widoczne u osób wykonujących pracę poniżej swoich możliwości.



Aby uniknąć chorób powietrzni powinni stosować ćwiczenia pobudzające umysł oraz poprawiające pamięć i koncentrację O, choćby takie: chodzimy na czworakach i co chwilę podnosimy raz lewą, raz prawą nogę zgiętą w kolanie i rękę zgięta w łokciu. To oczywiście tylko jedna z propozycji. Powietrzni zresztą jako istoty subtelne i niezwykle wrażliwe muszą dbać o siebie wyjątkowo i w zgodzie z naturą.

A tak na marginesie. Aby wszystko w życiu podopiecznych powietrza toczyło się bezproblemowo Bliźnięta muszą mądrzej wykorzystywać swoją bystrość i kreatywność, Wagi się częściej uśmiechać i lepiej wykorzystywać swój talent dyplomatyczny, a Wodniki nie powinny się stosować do utartych schematów. Prawda że proste.