Warunkiem prowadzenia skutecznej terapii jest prawidłowe zdiagnozowanie depresji u chorego.

Im wcześniejsze wykrycie choroby, tym łatwiejsze okazuje się leczenie depresji. Gdy diagnoza przychodzi późno lub dotyczy cięższego przypadku, leczenie może wymagać bardziej złożonych metod, np. połączenia psychoterapii z farmakoterapią, może też wymagać stosowania wyższych dawek leków.

Ukończenie terapii pomimo jej złożoności i innych trudności jest ważnym czynnikiem warunkującym poprawę stanu zdrowia i ogólnego dobrostanu pacjenta.

Przypadkami depresji, które wymagały zastosowania farmakoterapii, zajął się zespół katalońskich badaczy – na podstawie danych medycznych naukowcy przeanalizowali, ilu pacjentów ze zdiagnozowaną depresją ukończyło leczenie.

Fototerapia w leczeniu depresji

Badacze z Catalan Institute of Health (ICS) i IDIAP Jordi Gol prześledzili przebieg terapii ponad 7,5 tys. pacjentów, którzy w latach 2003-2007 rozpoczęli leczenie depresji. W ciągu pierwszych 4 miesięcy terapii zrezygnowało z przyjmowania leków aż 56% pacjentów, a mniej niż 25% kontynuowało leczenie dłużej niż 11 miesięcy.

Catalina Serna, która wraz ze współpracownikami przeprowadziła powyższą analizę, wskazała, że zaledwie 22% pacjentów z początkowych ponad 7,5 tysiąca osób ukończyło terapię. Oznacza to, że z każdych pięciu pacjentów rozpoczynających przyjmowanie leków leczenie ukończył zaledwie jeden, a czterech chorych zrezygnowało.

Częściej rezygnowali z terapii pacjenci w ostrej fazie depresji, czyli zazwyczaj w początkowych miesiącach leczenia. Mężczyźni zaprzestawali przyjmowania leków wcześniej niż kobiety: 50% mężczyzn przerwało leczenie po 2. miesiącu, podczas gdy 50% kobiet – po 3. miesiącu. Okazało się również, że dwukrotnie więcej pacjentów chronicznych niż niechronicznych ukończyło leczenie.

Niestety, w badaniu tym nie zajmowano się szczegółowo przyczynami rezygnacji z leczenia podawanymi przez samych pacjentów. Na podstawie innych badań można podejrzewać, że do porzucenia terapii przyczynił się zarówno sam charakter choroby, jak i inne czynniki, np. uciążliwość leczenia dla pacjenta, skutki uboczne czy wpływ naznaczenia społecznego.

